Luftsportgemeinschaft Hanns Klemm: Nikolaus landet erneut per Flugzeug in Eutingen

Am 6. Dezember ab 13 Uhr ist es so weit: Der Nikolaus legt auf seiner Reise in den Norden einen Zwischenstopp auf dem Flugplatz der Luftsportgemeinschaft Hanns Klemm in Eutingen ein.
Diese Zwischenstopp hat er schon in den vergangenen beiden Jahren eingelegt. Kinder, Eltern, Großeltern, Freunde und Familien sind eingeladen, dabei zu sein, wenn der Nikolaus stilecht mit dem Flugzeug einfliegt und die große Vorfreude in leuchtende Kinderaugen verwandelt. Hierüber informiert die Luftsportgemeinschaft Hanns Klemm in einer Mitteilung.