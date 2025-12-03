Luftsportgemeinschaft Hanns Klemm: Nikolaus landet erneut per Flugzeug in Eutingen

Am 6. Dezember ab 13 Uhr ist es so weit: Der Nikolaus legt auf seiner Reise in den Norden einen Zwischenstopp auf dem Flugplatz der Luftsportgemeinschaft Hanns Klemm in Eutingen ein.

Diese Zwischenstopp hat er schon in den vergangenen beiden Jahren eingelegt. Kinder, Eltern, Großeltern, Freunde und Familien sind eingeladen, dabei zu sein, wenn der Nikolaus stilecht mit dem Flugzeug einfliegt und die große Vorfreude in leuchtende Kinderaugen verwandelt. Hierüber informiert die Luftsportgemeinschaft Hanns Klemm in einer Mitteilung.

Der Besuch hat sich zu einem echten Highlight in der Region entwickelt, im letzten Jahr kamen bereits weit über 200 Familien, und auch dieses Jahr rechnet der Verein wieder mit großem Andrang. Für alle Gäste stehen ausreichend Parkplätze direkt am Flugplatz zur Verfügung.

Festliche Stimmung auf dem Flugplatz

Nach der Landung begrüßt der Nikolaus die Kinder persönlich, nimmt sich Zeit zum Zuhören und beantwortet die neugierigen Fragen seiner jungen Besucher. Traditionell singen die Kinder gemeinsam ein Lied für den Nikolaus, bevor er – solange der Vorrat reicht – kleine Geschenke verteilt, die viele Herzen höher schlagen lassen. Auch für das leibliche Wohl der Besucher und für eine gemütliche Weihnachtsstimmung wird an Weihnachtsmarkt-Hütten gesorgt.

Ein Erlebnis für die ganze Familie

„Die Nikolauslandung gehört inzwischen fest in unseren Vereinskalender. Es ist jedes Jahr aufs Neue wunderschön zu sehen, wie begeistert die Kinder sind“, sagt Patrick Lacarak, der die Aktion organisiert. „Wir freuen uns über jeden kleinen und großen Gast, egal ob aus der Nachbarschaft oder von weiter her.“

Auch der Nikolaus selbst ist voller Vorfreude: „Ich kann es kaum erwarten, wieder in Eutingen zu landen. Die Atmosphäre ist jedes Mal magisch.“ Der Erlös wird wieder an eine wohltätige Organisation gespendet.

Die Luftsportgemeinschaft Hanns Klemm (LSG) hat 160 Mitglieder, die elf Motor-, vier Ultraleicht- und acht Segelflugzeugen in Eutingen im Gäu fliegen. Vorsitzender des Vorstands ist Michael Sinner. Weitere Informationen https://www.lsghannsklemm.de