Luftsport in Fluorn-Winzeln: Die Segelflugzeuge sind für die neue Saison aufpoliert

Beim Luftsportverein Schwarzwald in Fluorn-Winzeln werden die vereinseigenen Flieger in Eigenregie fit für die Einsätze gemacht – dieses Jahr mit einer Premiere.
Beim Luftsportverein Schwarzwald wird ein großer Teil der Wartung an allen Segel- und Motorflugzeugen des Vereins in der eigenen Werkstatt durch die Mitglieder durchgeführt. Dazu gehören Instandhaltungsarbeiten wie Polieren, Wachsen oder das Tauschen von Komponenten. Aber auch komplexere Arbeiten an den GFK- und CFK-Verbundwerkstoffen bis hin zu Neulackierungen der Flugzeuge können größtenteils in Eigenarbeit ausgeführt werden.