Luftsport in Fluorn-Winzeln: Die Segelflugzeuge sind für die neue Saison aufpoliert

Beim Luftsportverein Schwarzwald in Fluorn-Winzeln werden die vereinseigenen Flieger in Eigenregie fit für die Einsätze gemacht – dieses Jahr mit einer Premiere.

Beim Luftsportverein Schwarzwald wird ein großer Teil der Wartung an allen Segel- und Motorflugzeugen des Vereins in der eigenen Werkstatt durch die Mitglieder durchgeführt. Dazu gehören Instandhaltungsarbeiten wie Polieren, Wachsen oder das Tauschen von Komponenten. Aber auch komplexere Arbeiten an den GFK- und CFK-Verbundwerkstoffen bis hin zu Neulackierungen der Flugzeuge können größtenteils in Eigenarbeit ausgeführt werden.

Das spart dem Verein Kosten, die durch das Beauftragen von externen Dienstleistern entstehen würden. Dies ist ein Hauptgrund, weshalb das Fliegen beim LSV Schwarzwald sehr günstig ist. Außerdem lernen die Piloten des Vereins die Flugzeuge des Vereins und die zu Grunde liegenden Werkstoffe und Techniken besser kennen und verstehen auch die Flugeigenschaften besser.

Viel zu tun

Auch in diesem Winter gab es in der Werkstatt wieder einiges zu tun, damit alle Flugzeuge zum Saisonstart in Topzustand an der Startschwelle stehen. So wurden sämtliche Segelflugzeuge der Vereinsflotte gründlich gereinigt, poliert und gewachst und so die empfindliche Lackoberfläche wieder versiegelt. Diverse kleine Schäden wurden dabei ebenfalls behoben.

Allerdings dürfen nicht alle Reparaturen in der Vereinswerkstatt ausgeführt werden. Insbesondere Schäden an wesentlichen Teilen müssen durch einen Fachbetrieb bearbeitet werden, was glücklicherweise nur selten vorkommt. Das Hauptprojekt des Winters war die Wartung der vereinseigenen „ASK 21“ inklusive der teilweisen Neulackierung.

Kolja Zwadlo ist neuer Werkstattleiter im LSV Schwarzwald

Während der aktuellen Werkstattsaison gab es eine strukturelle Veränderung in der Vereinswerkstatt: Kolja Zwadlo hat die Position des Werkstattleiters von Marcel Schrempp übernommen, der diese Funktion mehrere Jahre innehatte. Zwadlo hatte 2019 das Fliegen im FSV Schwalm in Hessen angefangen und relativ schnell eine Affinität zum Strecken- und Wettbewerbsflug entwickelt, die bis heute anhält.

Neben dem Segelflugschein hat er auch eine TMG-Berechtigung (für Motorsegler) und den UL-Schein (für Ultraleichtflugzeuge). Da er Technik schon immer interessant fand, machte er 2023 die Weiterbildungen zum Werkstattleiter und zum Windenwart.

Lehrgänge in Hessen

Dafür besuchte er entsprechende Lehrgänge, die vom Hessischen Luftsportbund (HLB) angeboten werden. Das dort gelernte Wissen übertrug er direkt in die Praxis, indem er sich zusammen mit einem Fliegerkameraden eine „Ka8b“ kaufte und grundüberholte.

Nach seinem Abitur im Jahr 2024 entschied er sich für eine Ausbildung zum Fluggerätemechaniker bei Kaelin Aero in Hochmössingen und ist so auch zum LSV Schwarzwald gekommen. Er lebte sich im Verein schnell ein und wurde nicht nur fliegerisch, sondern auch in der Werkstatt sehr aktiv.

Auf die Frage, was ihm als neuer Werkstattleiter besonders wichtig ist, musste er nicht lange überlegen: „Die Vereinsmitglieder jeden Alters sollen sich gerne hier treffen, zusammenarbeiten und Spaß bei der Arbeit haben. Außerdem soll die Werkstatt ein Ort sein, an dem man neue Fähigkeiten lernt, ich mein Wissen an andere weitergeben kann, aber auch selbst immer wieder etwas Neues von den ‚alten Hasen‘ lernen kann“.

Fliegen lernen beim LSV Schwarzwald

An den vergangenen schönen Wochenenden waren die hochpolierten Flugzeuge schon wieder in Betrieb. Damit startete auch die Segelflugschulung mit den ersten Schulungsflügen des Jahres. Die Flugschüler arbeiten nun wieder an ihren „ersten Alleinflügen“ oder bereiten sich auf ihre Lizenzprüfungen in diesem Jahr vor.

Pilotenschein

Der Weg zum Pilotenschein

beginnt optimalerweise um diese Zeit. Alle, die sich schon einmal überlegt haben, wie sich das Fliegen – mit oder ohne Motor – anfühlt, wenn man selbst am Steuerknüppel sitzt, können dies ausprobieren. Unter www.lsv-schwarzwald.de sind Details zu finden, wie die ersten Schritte zum eigenen Pilotenschein zu gehen sind: „Einfach mal reinschauen und wundern, wie einfach und günstig dies ist!“