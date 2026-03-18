Kein Auspacken, keine langen Schlangen: KI und Biometrie könnten die Sicherheitskontrolle am Flughafen weitgehend unsichtbar machen. Doch das ist auch eine Frage der gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Schönefeld - Am Flughafen der Zukunft wird die Mehrheit der Passagiere keine Sicherheitskontrolle mehr wahrnehmen: Dieses Szenario für 2040 hat der Präsident des Bundesverbandes der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), Alexander Borgschulze, bei den 15. Luftsicherheitstagen in Schönefeld bei Berlin entworfen. Dabei werde die Identität des Fluggastes schon beim Betreten des Terminals biometrisch identifiziert - datenschutzkonform. Das Handgepäck werde nicht mehr ausgeräumt. Stattdessen würden KI-Systeme verbotene Gegenstände erkennen und Abweichungen analysieren.