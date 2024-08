Luftrettung in Villingen-Schwenningen

1 Der Rettungshubschrauber Christoph 11 ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Notfallrettung. Das neue Logo zeigt, dass der Rettungsdienst des Roten Kreuzes Träger des Stützpunkts ist. Foto: Rotes Kreuz

Auch das Rotes Kreuz ist jetzt namentlich vertreten. Dies macht die Kooperation mit der Deutschen Rettungsflugwacht sichtbar.









Der Rettungshubschrauber Christoph 11, seit 1975 am deutschlandweit einzigen DRK-Luftrettungsstützpunkt in Villingen-Schwenningen stationiert, fliegt jetzt auch offiziell erkennbar mit dem Logo des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an seiner Seite.