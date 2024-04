1 Eine amerikanische Transportmaschine vom Typ Herkules war am Freitag über Monakam unterwegs. Foto: Nicola Araldi

Für Aufsehen hat am Freitag ein Flugzeug gesorgt, dass einige Stunden über dem Bad Liebenzeller Stadtteil Monakam unterwegs war.









Das Auswerten der Radardaten vom Freitag ergab, dass ein Transportflugzeug der amerikanischen Streitkräfte über Monakam geflogen ist, teilte ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die viermotorige Maschine ist vom Typ C130J Herkules. „Das Luftfahrzeug flog Absetzflüge in Malmsheim und dabei führte der Flugweg auch über den Bereich des Landkreises Calw“, teilte der Sprecher mit. Das Flugzeug transportierte Fallschirmspringer. „Der Ort Monakam wurde in einer Höhe von circa 1000 Fuß (circa 305 Meter) über Grund überflogen“, so der Sprecher weiter.