Luftpistolen-Bundesliga: ESV Weil steht erneut im DM-Finale

Am finalen Vorkampf-Wochenende sichern sich die Schützen des ESV Weil den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga-Süd. Auf eine knappe Niederlage folgt ein deutlicher Erfolg.

Hinter den Sportschützen des ESV Weil liegt ein Bundesliga-Wochenende mit Höhen und Tiefen. Auf dem Terrain der Sgi Ludwigsburg, die den zehnten und elften Wettkampftag der Luftpistolen-Bundesliga ausrichtete, standen die Grenzstädter am Samstag der SGi Waldenburg gegenüber, bevor es am Sonntag gegen die Hausherren aus Ludwigsburg zur Sache ging.

Als Tabellenzweiter der Süd-Staffel angereist, wollte die Mannschaft um Michael Schwald selbstverständlich weiterhin auf der Siegerstraße bleiben. Gleich im ersten Duell folgte für den ESV aber Ernüchterung.

Schwacher Auftritt am Samstag, Kantersieg am Sonntag

Im samstäglichen Duell gegen die sechstplatzierte Sgi Waldenburg mussten die favorisierten Weiler eine 2:3-Niederlage hinnehmen. Michael Schwald (375:378 gegen Sevval Ilayda Tarhan), Cédric Grisoni (375:381 gegen Tobias Backes) und Enrico Schaich (370:378 gegen Florian Peter) mussten sich geschlagen geben.

Ihren Teamkollegen Patrick Meyer (380:371 gegen Svenja Berge) und Sylvain Garconnot (370:366 gegen Christian Freckmann) gelang mit zwei Erfolgen immerhin noch Ergebniskosmetik. An der Niederlage änderte dies jedoch nichts mehr.

Wer nun dachte, das Weiler Selbstvertrauen könnte von dieser Niederlage angeschlagen sein, sah sich schnell getäuscht. Tags darauf rehabilitierte sich die Mannschaft von ESV-Trainerin Helga Kopp mehr als erfolgreich.

Mit einem dominanten 5:0 ließ man Gastgeber SGi Ludwigsburg im direkten Duell nicht den Hauch einer Chance und festigte Tabellenplatz zwei. Michael Schwald (390:383 gegen Richard Zechmeister), Cédric Grisoni (374:367 gegen Florian Reitz), Enrico Schaich (374:372 gegen André Miklis), Patrick Meyer (381:368 gegen Julia Hlousek) und Nathalie Schelken (379:368 gegen Emanuel Müller) durften allesamt einen Erfolg bejubeln und sorgten für einen erfolgreichen Abschluss des Bundesliga-Wochenendes bei der SGi Ludwigsburg.

Kopp blickt gelassen auf das DM-Finale

„Am Samstag war einfach der Wurm drin. Tags darauf sind haben aber alle eine super Leistung gezeigt. Besonders Michael (Schwald; Anm. d. Red.) war wie entfesselt“, freute sich Trainerin Helga Kopp über den Kantersieg.

Mit diesem Erfolg und Tabellenrang zwei in den Vorkämpfen haben sich die Weiler Schützen erfolgreich für das Finale um die Deutsche Meisterschaft vom 6. bis 8. Februar in Rotenburg an der Fulda qualifiziert. „Es kommt, wie es kommt“, blickt Helga Kopp gelassen auf das anstehende Finale.