Luftpistolen-Bundesliga: ESV Weil steht erneut im DM-Finale

Am finalen Vorkampf-Wochenende sichern sich die Schützen des ESV Weil den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga-Süd. Auf eine knappe Niederlage folgt ein deutlicher Erfolg.
Hinter den Sportschützen des ESV Weil liegt ein Bundesliga-Wochenende mit Höhen und Tiefen. Auf dem Terrain der Sgi Ludwigsburg, die den zehnten und elften Wettkampftag der Luftpistolen-Bundesliga ausrichtete, standen die Grenzstädter am Samstag der SGi Waldenburg gegenüber, bevor es am Sonntag gegen die Hausherren aus Ludwigsburg zur Sache ging.