Luftpistole: SK Sommenhardt verpasst Aufstieg in die Landesliga

Die SK Sommenhardt scheitert in der Relegation und steigt somit nicht in die Luftgewehr-Landesliga auf. Das Team wird in Ruit nur Dritter.

16 Jahre nach dem ersten Anlauf, in die Luftgewehr-Landesliga aufzusteigen, ist auch der zweite Anlauf der Sommenhardter Schützen gescheitert. Im Landesschulungszentrum Ruit belegte das Team um Mannschaftsführer David Wälde mit 3711 Ringen Platz drei in der Aufstiegsrunde. Die Plätze eins (SSV Leingarten mit 3805 Ringen) und zwei (SV Hengstfeld mit 3746 Ringen) gingen mit deutlichem Vorsprung in die Bezirke Unterland und Hohenlohe.

Die Sommenhardter hatten mit 12:2 Punkten die Regionsoberliga abgeschlossen und sich als Vertreter des Schützenkreises Böblingen/Calw/Leonberg vor dem SV Simmozheim für die Aufstiegsrunde in Ruit qualifiziert. Im Landesschulungszentrum galten die mit viel höherklassiger Erfahrung ausgestatteten Teams aus Leingarten und Hengstfeld als Favoriten. Die SK Sommenhardt und der SV Hattenhofen II wurden als Außenseiter gehandelt. „Wir wollen dennoch versuchen, eine geschlossene Teamleistung zu erreichen, und unsere Ergebnisse im Ligabetrieb bestätigen“, hatte David Wälde als Ziel ausgegeben.

Daraus wurde jedoch mit 1841 Ringen nichts, weil Kathrin Schröder (359), Celine Gall und Nico Mast (je 363) sowie David Wälde (372) im ersten Durchgang deutlich unter ihren Möglichkeiten blieben. 40 Ringe mehr wären der Setzliste folgend möglich gewesen.

Auch die Konkurrenz hatte mit dem Erwartungshaltungen zu kämpfen, dennoch fehlte den Sommenhardtern vom Start weg knapp 30 Ringe auf den SSV Leingarten und den SV Hengstfeld. Nur der mehrfache deutsche Jugendmeister Steffen Schönthaler (384) blieb bei der SK Sommenhardt als Viertbester über der 380-Ringe-Marke.

Nur ein kleiner Trost

Im zweiten Durchgang konnten die Schwarzwälder zwar deutlich zulegen mit 1870 Ringe von Steffen Schönthaler (383), Nico Mast (381), Kathrin Schröder (377), David Wälde 371 und Celine Gall (359), im Vergleich mit der ebenfalls verbesserten Konkurrenz (SSV Leingarten mit 1907, SV Hengstfeld mit 1878 Ringen) reichte es aber erneut nur zu Rang drei. Kleiner Trost: Den Vertreter aus dem Bezirk Mittelschwaben, den SV Hattenhofen II (1754), konnte die SK Sommenhardt aber klar auf mit dem Endergebnis von 3711:3699 auf Distanz halten.

Die Landesliga wird damit künftig zu einer fast Schwarzwald-freien Zone. Nach dem Abstieg der SK Dachtel ist nur noch die SGi Aichelberg auf Landesebene vertreten.