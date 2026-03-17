Luftpistole: SK Sommenhardt verpasst Aufstieg in die Landesliga

Die SK Sommenhardt scheitert in der Relegation und steigt somit nicht in die Luftgewehr-Landesliga auf. Das Team wird in Ruit nur Dritter.
16 Jahre nach dem ersten Anlauf, in die Luftgewehr-Landesliga aufzusteigen, ist auch der zweite Anlauf der Sommenhardter Schützen gescheitert. Im Landesschulungszentrum Ruit belegte das Team um Mannschaftsführer David Wälde mit 3711 Ringen Platz drei in der Aufstiegsrunde. Die Plätze eins (SSV Leingarten mit 3805 Ringen) und zwei (SV Hengstfeld mit 3746 Ringen) gingen mit deutlichem Vorsprung in die Bezirke Unterland und Hohenlohe.