Luftpistole: SGi Ebershardt steigt in die 2. Bundesliga auf

Das große Ziel geht in Erfüllung: Die SGi Ebershardt setzt sich in der Relegation in Südbaden durch und steigt in die 2. Luftpistolen- Bundesliga auf.
Zwölf Mannschaften aus fünf Landesverbänden bewarben sich bei der Relegation im südbadischen Buchholz um zwei Plätze in der 2. Luftpistolen-Bundesliga Südwest – darunter auch die beiden Zweitligisten ESV Weil am Rhein II und der SV Oberkirch. Während der ESV Weil am Rhein mit 3692 Ringen seine Chance auf den Klassenerhalt als Gewinner der Relegation nutzen konnte, musste der SV Oberkirch mit 3636 Ringen als Vierter die Liga verlassen. Seine Stelle wird die SGi Ebershardt einnehmen.