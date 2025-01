Zusagen von Ministerin Thekla Walker Tagt der Nationalparkrat künftig doch öffentlich?

Das Gremium soll diese Entscheidung selbst treffen, heißt es in einer Mitteilung des Nationalparks Schwarzwald, der der Bevölkerung – vor allem in Baiersbronn und Forbach – jetzt in Sachen Erweiterung des Schutzgebiets weitere Beteiligungsformate anbietet.