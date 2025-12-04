Umsteigeverbindungen werden häufig billiger angeboten als die darin enthaltenen Direktflüge. Passagiere sind nun besser gegen hohe Nachforderungen geschützt.
Karlsruhe/Frankfurt - In einem Streit um wichtige Passagierrechte ist die Lufthansa vor dem Bundesgerichtshof unterlegen. Das Gericht in Karlsruhe stellte fest, dass die Airline keine Nachzahlungen verlangen darf, wenn Passagiere aus nachvollziehbaren Gründen von einer gebuchten Flugreise nur Teilstrecken tatsächlich abfliegen (Az.: X ZR 110/24). Zuerst hatte das Portal "Aero Telegraph" berichtet.