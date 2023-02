1 Die Lufthansa hatte am Mittwoch mit großen Problemen zu kämpfen. Foto: dpa/Boris Roessler

Bei der Lufthansa gibt es am Mittwochmorgen eine massive IT-Panne. Zahlreiche Flüge verspäten sich oder fallen komplett aus. Flüge nach Frankfurt werden umgeleitet.









Link kopiert Diesen Artikel teilen











Die Lufthansa kämpft am Mittwoch mit massiven Problemen. Aufgrund einer globalen IT-Panne fallen zahlreiche Flüge aus oder starten verspätet. Tausende Passagiere sind betroffen.

Seit dem Morgen waren die Computersysteme unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen. Nach ersten Erkenntnissen ist die Störung auf Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt zurückzuführen. Dabei sollen bereits am Dienstag mehrere Glasfaser-Kabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein. Nach einem Bericht des Portals hessenschau.de erfasste die Telekom-Störung den Großraum Frankfurt mit Schwerpunkten im Norden.

Keine Flüge mehr nach Frankfurt

In der Folge ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen. In München wie auch am Frankfurter Flughafen stauten sich Passagiere und Flugzeuge. Die Fluggäste wurden auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug fehlten. Sämtliche innerdeutschen Flüge wurden zunächst abgesagt und die Passagiere gebeten, auf die Bahn umzusteigen.

Die Deutsche Flugsicherung leitet Flugzeuge auch nicht mehr zum Flughafen Frankfurt. Damit soll verhindert werden, dass das Drehkreuz vollläuft, wie ein Sprecher der Flugsicherung am Mittwoch bestätigte. Die Maschinen werden auf andere Flughäfen wie Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet.