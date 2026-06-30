Luftgewehr-Auflage: Fünfter Wettkampf beschert drei Oberndorfer Niederlagen

Die erste Mannschaft hatte die dritte Mannschaft des Sportschützenvereins Bösingen zu Gast auf der heimischen Anlage.

Erste Mannschaft Die Oberndorfer mussten erneut ohne Reserveschützen antreten und sich am Ende mit 913,2:930,4 Ringen geschlagen geben. Für die SGes Oberndorf 1 wurden Benny Groh (306,9), Gerhard Stauß (304,3) und André Bach (302,0) gewertet. Den Erfolg für den SSV Bösingen 3 holten Bruno Bantle (312,5), Klaus-Dieter Weber (309,0) und Gerd Bantle (308,9). Reserve: Georg Grathwohl (307,3) und Jürgen Haselmaier (305,3).

Zweite Mannschaft

Die zweite Mannschaft war zu Gast bei der zweiten Mannschaft des Schützenvereins Lauterbach. Die Oberndorfer mussten sich am Ende mit 875,7:902,4 Ringen geschlagen geben. Für die SGes Oberndorf 2 wurden Simone Rinker (301,6), Sven Hildebrandt (288,1) und Jörg Rinker (286,0) gewertet. In der Reserve waren Pascal Hildebrandt (285,0) und Matthias Gaiser (275,6) dabei. Für den SV Lauterbach 2 traten Fritz Fischer (305,5), Andrea Wahlenmaier (304,3) und Walter Fehrenbacher (292,6) an den Schießstand.

Dritte Mannschaft

Die dritte Mannschaft hatte die zweite Mannschaft des Sportschützenvereins Bösingen zu Gast auf der heimischen Anlage. Die bisherige Saisonbestmarke reichte jedoch nicht aus, siegreich vom Stand zu gehen: Die Oberndorfer mussten sich am Ende mit 894,0: 917,7 geschlagen geben. Für die SGes Oberndorf 3 wurden Thomas Hilbert (302,4), Eva Grosch (301,2) und Mirko Schwarz (290,4) gewertet. In der Reserve schossen Sascha Deeg (279,6) und Nicole Lebras (254,8). Den Erfolg für den SSV Bösingen 2 holten Walter Roth (308,7), Dieter Ohnmacht (305,0) und Werner Hofmeister (304,0).