Luftgefühle Festival in Empfingen: Ein kleiner Rave in familiärer Atmosphäre

1 Das familiäre Feeling steht im Vordergrund des Luftgefühle Festivals in Empfingen. Foto: WAGNER Foto-Media/Andreas Wagner

Was 2018 mit mehr als 30 Techno-Fans auf dem Grillplatz am Hochgericht begann, entwickelte sich bis heute zu einem beachtlichen Event mit familiärem Flair für eingefleischte Fans der Techno-Szene.









So ließen auch am vergangenen Samstag wieder hunderte Menschen ihrer Tanzlust beim einstigen „Luftliebe Festival“ freien Lauf. Zwar präsentierte sich das Outdoor-Festival mit dem neuen Namen „Luftgefühle Festival“, was sich jedoch als einzige Veränderung herausstellte. „Der Rest bleibt“, versprach der Veranstalter in den sozialen Medien. „Klein aber Fein“, lautet quasi die Devise, denn das Event soll bewusst nicht weiter anwachsen. Für die Besucher und den Veranstalter steht das familiäre Feeling und die Liebe zur Musik im Vordergrund.