Kurz nach dem Start in der türkischen Hauptstadt bricht die Verbindung zu einem Flugzeug ab. An Bord soll ein ranghoher libyscher Militär sein, der zu einem offiziellen Besuch angereist war.
Ankara/Tripolis - Kurz nach dem Start in Ankara ist der Kontakt zu einem Flugzeug auf dem Weg nach Tripolis verloren gegangen. Unter den fünf Insassen sei auch der libysche Generalstabschef Mohammed al-Haddad gewesen, teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya auf X mit. Der Kontakt zu dem Flugzeug vom Typ Falcon 50 sei etwa nach 40 Minuten Flugzeit abgebrochen. Zuvor sei eine Notlandemeldung eingegangen.