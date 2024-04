1 Eine solche Flugroute ist auf der Online-Plattform Flightradar 24 selten zu sehen. Foto: Screenshot Flightradar

Wer am Donnerstag vormittags in Nagold nach oben blickte, konnte ein Flugzeug verfolgen, dass eine etwas ungewöhnliche Route flog. Wir haben nachgefragt, was dahinter steckte.









Immer hin und her, von Norden nach Süden und zurück: Am Donnerstagvormittag konnten die Nagolder einen ungewöhnlichen Flug beobachten. Auf der Online-Plattform Flightradar24 kann die Flugroute nachverfolgt werden. Diese wirft aber auch Fragen auf, was genau vor sich geht.