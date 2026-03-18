Luftangriffe im Libanon: Israelische Rakete bringt Hochhaus in Beirut zum Einsturz

1 Ein israelischer Luftangriff hat in der libanesischen Hauptstadt ein mehrstöckiges Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Foto: Hussein Malla/AP/dpa Nach Vorwarnungen des israelischen Militärs schlagen Raketen im Zentrum und Süden von Beirut ein. Anwohner berichten von Detonationen nahe Regierungsgebäuden in der libanesischen Hauptstadt.







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Beirut - Bei israelischen Luftangriffen in der Hauptstadt Beirut sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 6 Menschen getötet und 24 weitere verletzt worden. Am frühen Mittwochmorgen erschütterte eine Explosion das Stadtviertel Baschura: Laut einem Fotografen der Deutschen Presse-Agentur wurde ein Hochhaus getroffen und komplett in Trümmer gelegt. Zuvor hatte Israels Militär vor Angriffen gewarnt. Das Viertel war bereits in der vergangenen Woche Ziel von Luftangriffen gewesen.