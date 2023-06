Zur Hauptversammlung der Vereinsgemeinschaft Friesenheim hat der Vorsitzende Timo Siefert eine positive Bilanz gezogen. Die Zahlen sprechen für sich – alle Vereine waren mit dem Bürgerfest 2022 hochzufrieden. „Wenn am Sonntagnachmittag so gut wie alle Essen verkauft sind, dann dürfen auch alle zufrieden sein“, lautete das Fazit von Siefert. Gerade nach zwei Jahren Stillstand, auch in Sachen Bürgerfest, strömten die Besucher förmlich nach Friesenheim. „Die Stimmung auf dem Fest war sehr gut“, so Siefert. Alle Vereinsvertreter nickten zustimmend. Für viele Vereine ist das Bürgerfest das zentrale Fest, um ihre Kassen zu füllen. In der jüngsten Sitzung des Tischtennisclubs Friesenheim betonte Rechner Rainer Vogt: „Wir brauchen die Einnahmen aus dem Bürgerfest.“

Elf Vereine gehören der Vereinsgemeinschaft Friesenheim an

Umso wichtiger sei ein friedlicher Verlauf des Festes und die Unterstützung durch den Bauhof. Eine umfassende Ausleuchtung des Kirchenwinkels sowie des Schulhofs mache sich bemerkbar. Dank gelte vor allem den Sponsoren, die die finanzielle Belastung der teilnehmenden Vereine minimierten. Als größter Brocken in den Fixkosten erweise sich die Finanzierung des Sicherheitsdienstes, der nach Aussage von Siefert, sehr gute Arbeit leiste. Unverzichtbar sei dieser dennoch, da er für ein umfangreiches und stabiles Sicherheitskonzept stehe. „Unsere Gäste genießen das Gefühl dieser Sicherheit“, stellte Siefert fest. Die Zusammenarbeit mit der Polizei, dem DRK und der Gemeinde funktioniere einwandfrei. Polizei und DRK resümierten gegenüber Siefert ebenfalls eine gute Stimmung ohne Vorkommnisse auf dem Fest, erklärte er. Die Vereine seien hervorragend vorbereitet gewesen und die Bevölkerung dankte den gesamten Aufwand mit ihrem Besuch und ausgelassen fröhlicher Stimmung.

Neben der Organisation des Bürgerfests engagieren sich einige Vereine auch am Sommerferienprogramm der Gemeinde. „Der Jugend gehört unsere Unterstützung“, betonte Siefert. Auch in diesem Jahr werden sich wieder einzelne Vereine am Programm beteiligen.

Insgesamt elf Vereine gehören der Vereinsgemeinschaft Friesenheim an. „Leider sind auch keine mehr hinzugekommen“, lautete das Fazit von Schriftführerin Isolde Scholl. Die Anzahl der Mitglieder bleibe stabil. Mittlerweile organisieren sieben Vereine das Fest: die Fasentzunft, der Turnverein Abteilung Handball, die Winzergenossenschaft , der Tischtennisclub, die Feuerwehr-Abteilung Friesenheim, der SC Friesenheim und der Wintersportclub. „Gern dürfen sich weitere Vereine beteiligen“, erklärte Siefert.

„ Das Bürgerfest in Friesenheim sei ein offenes Fest mit überregionalem Charakter“, erklärte Bürgermeister Erik Weide bei der Hauptversammlung. Sein Dank galt allen beteiligten Vereinen. Im vergangenen Jahr nutzen auch die französischen Freunde aus Tavaux das Bürgerfest zu einem Besuch, was ihn sehr freute.

Neuwahlen

Timo Siefert bleibt Vorsitzender und Frank Oehlke sein Stellvertreter. Thorsten Tscheschlog ist Rechner, Isolde Scholl ist Schriftführerin und Christine Sturm ist Beisitzerin. Kassenprüfer sind Harald Tscherter und Markus Böhnemann.