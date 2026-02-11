Luft nach oben beim Tourismus: Übernachtungszahlen im Keller – das hat der Kreis Rottweil jetzt vor

Platz 33 hat der Kreis Rottweil landesweit bei der Beherbergungsstatistik 2024 belegt. Und die Zahl der Hotels, Herbergen und Co. nimmt immer weiter ab. Das ist jetzt der Plan.
„Der Kreis Rottweil war kein Tourismusriese und wird auch keiner werden“, sagt Tourismusmanagerin Irmgard Schumacher. Das habe vor allem strukturelle Gründe. Die Anzahl der Hotels, Herbergen und Co. gehe kontinuierlich zurück. Schumacher zeigte nun auf, wer die Sorgenkinder sind – und welche Strategie der Landkreis jetzt verfolgt.