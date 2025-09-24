Lüge und Wahrheit: Michael Kessler ist misstrauischer geworden

Was ist Wahrheit, was ist Fake? In der glitzernden Social-Media-Welt ist das nicht immer leicht zu sagen. Unter diesem Aspekt findet Michael Kessler ein neues ARD-Format besonders spannend.
Köln - Michael Kessler (58) ist im Laufe seines Lebens misstrauischer geworden. "Wer ist ehrlich, wer lügt mich an - das ist in unserer heutigen Zeit immer schwerer zu erkennen", sagte der Komiker und Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Ich glaube, am Ende sind wir alle auf der Suche nach der Wahrheit, aber wie findet man die? Da bin ich heute skeptischer, sicher auch weniger naiv."