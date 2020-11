Lüft-Verbot Corona-Aerosole sollen sich in Kirchen nicht ausbreiten

Doch warum sind Luftbewegungen im Sommer anders als im Winter? Auch die Erzdiözese Rottenburg/Stuttgart hat ein Merkblatt zum Thema "Heizen und Lüften" veröffentlicht. In dem Pendant findet sich eine Erklärung. Dort ist von sinkenden Außentemperaturen und einer daraus resultierenden Temperaturdifferenzen der Luft innen und außen die Rede. Genauso wie von einer Temperaturdifferenz an den Außenbauteilen und einer Wärmeabgabe der Besucher. Diese Umstände würden "zwangsweise zu Luftbewegungen in den Räumen führen". Um zusätzliche Luftbewegungen zu vermeiden, wird in beiden Merkblättern der Diözesen empfohlen, erst nach dem Gottesdienst kurz aber gründlich zu lüften.

Luft darf nicht zu trocken sein

Wesentlich komplizierter wird es beim Thema Heizen. Dort spielt die Luftfeuchtigkeit eine große Rolle. Eine 50 bis 60 prozentige relative Luftfeuchtigkeit ist laut den Schreiben der Erzdiözesen gut, da die Viren in diesem Bereich weniger infektiös sind. Werde nun aber die Raumluft erwärmt, werde "gleichzeitig die relative Luftfeuchte reduziert". Dadurch würden sich die Aerosole verkleinern und weiter im Kirchenraum verteilen. Außerdem würden diese kleinen Aerosole schlechter von Masken zurückgehalten. Daher legt die Diözese Freiburg eine "Temperierungsstrategie" nahe. Sie umfasst ganze acht Punkte:

1. Die Kirchen sollen konstant auf zehn Grad durchtemperiert werden.

Begründet wird das mit den Vorgaben für die relative Luftfeuchtigkeit und einer "Notwendigkeit, die Kirche zum Gottesdienst nicht aufzuheizen".

2. Die Kirchen sollen zum Gottesdienst nicht zusätzlich aufgeheizt werden.

Bei einer konstanten Raumtemperatur entspreche die Temperatur der Wandoberflächen fast der der Raumluft, heißt es. Luftbewegungen würden weitestgehend reduziert.

3. Die relative Luftfeuchtigkeit soll zwischen 50 und 60 Prozent gehalten werden.

Neben der bereits erwähnten verringerten Infektionsgefahr führt die Diözese hier auch den Schutz der Ausstattung vor Trocknungsschäden als Begründung an.

4. Heizungen, die die Wärme an einzelnen Stellen in den Raum einbringen, sollen bereits rund 30 Minuten vor dem Gottesdienst ausgeschaltet werden.

Jede punktuelle Wärmeeinbringung führt laut Merkblatt zu großen Luftbewegungen, die vermieden werden sollen.

5. Nahezu vollflächige Fußbodenheizungen können durchgehend betrieben werden.

Eine Abschaltung der nahezu vollflächigen Fußbodenheizung während des Gottesdienstes sei nicht nötig, heißt es.

6. Unterbank-/Sitzbankheizungen, die die Wärme direkt im Bereich der Teilnehmenden einbringen, sollen während des Gottesdienstes nicht genutzt werden.

Die direkt bei den Kirchgängern eingebrachte Wärmemenge führt laut dem Schreiben sonst zu großen Luftbewegungen und zu einer starken Absenkung der Luftfeuchtigkeit im Besucherbereich.

7. Elektrische Sitzkissenheizungen können uneingeschränkt betrieben werden.

Sitzkissenheizungen würden nur minimal Einfluss auf die Raumluft nehmen, so die Diözese.

8. Fensterheizungen sollen bei kalten Außentemperaturen während des Gottesdienstes in Betrieb sein.

Die Fensterheizungen können laut dem Merkblatt während des Gottesdienstes vor Fallwinden schützen und damit Luftbewegungen entgegenwirken.

Weitere Hygiene-Bestimmungen

Neben den Regeln zum Heizen und Lüften gelten in den Kirchen weitere Hygiene-Bestimmungen wie beispielsweise eine Maskenpflicht, Teilnehmererfassung und das Abstandsgebot.

Dass in Kirchen eine andere Strategie in puncto Lüften verfolgt wird wie beispielsweise in Schulen, liegt laut Auskunft der Erzdiözese Freiburg an der völlig unterschiedlichen Raumsituation. In Kirchen habe man ein riesiges Raumvolumen, erklärt Pressesprecher Michael Kasiske. Es gehe um die Frage, ob die Aerosole durchs Lüften den Raum verließen oder ob sie dadurch nur in der Umgebung verteilt würden, so Kasiske. Und mit Blick auf die unterschiedlichen Raumkonzepte würden Studien für Kirchen andere Handlungsempfehlungen nahe legen als etwa für Schulen.

Das Merkblatt der Erzdiözese Freiburg findet sich hier, das der Erzdiözese Rottenburg/Stuttgart hier. Hinweise der evangelischen Landeskirche finden sich unter diesem Link beim Punkt "Heizen und Lüften".