1 Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nun nach Hinweisen zu der Gruppe junger Männer. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Thomas Bartilla

Ein 40-Jähriger ist bei einer Kirmes in Lüdenscheid erschossen worden. Vor dem tödlichen Schuss war es zum Streit zwischen einem 16-Jährigen und einer sechsköpfigen Gruppe gekommen.















Bei einer Kirmes in Lüdenscheid im Nordwesten des Sauerlandes ist ein 40-Jähriger durch einen Schuss getötet worden. Der Mann sei am Samstagabend am Ausgang des Festgeländes von dem Projektil getroffen worden und wenig später in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Zuvor war es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einer sechsköpfigen Gruppe gekommen. Als der Jugendliche und sein Vater die Gruppe habe zur Rede stellen wollen, seien alle geflohen.

Zwei von ihnen gaben den Angaben zufolge Schüsse aus einer Schreckschusswaffe und aus einer scharfen Schusswaffe ab. Dabei sei der 40-Jährige getroffen worden. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nun nach Hinweisen zu den jungen Männern, die schätzungsweise zwischen 16 bis 20 Jahre alt sein sollen.