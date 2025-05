Lückenschluss: Radweg zwischen Schörzingen und Wilflingen ist freigegeben

Freigegeben worden ist der Radweg am vergangenen Freitag. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Zollernalbkreises und des Landkreises Rottweil sowie der Stadt Schömberg und der Gemeinde Wellendingen.

„Damit ist auf der Radstrecken-Karte das nächste fruchtbare Puzzleteil gesetzt. Wir laden dazu ein, sich die zusätzlichen Anschlüsse zu erfahren und unsere Region noch besser kennenzulernen“, sagte der Landrat des Zollernalbkreises, Günther-Martin Pauli. „Radwege verbinden nicht nur Orte, sondern auch Menschen. Solche Projekte zeigen, wie wichtig es ist, Infrastruktur vorausschauend und über Kreisgrenzen hinweg zu denken – und sie sind nur möglich dank der finanziellen Unterstützung durch Land und Bund“, betont der Rottweiler Landrat Wolf-Rüdiger Michel.

Baustart im August 2024

Der neue, etwas mehr als zwei Kilometer lange und durchgängig asphaltierte Radweg verläuft über die Landkreisgrenzen hinweg entlang der Kreisstraßen 7157 und 5546 zwischen der Einmündung Rudolf-Diesel-Straße in Schörzingen und der Lemberghalle in Wilflingen. Er ist mit einer Standardbreite von 2,50 Metern auf bestehenden unbefestigten Wirtschaftswegen, größtenteils allerdings auf einer neu hergestellten Trasse gebaut worden. In einem Teilabschnitt ist die neue Verbindung als kombinierter Rad- und Wirtschaftsweg mit einer Breite von 3,50 Metern angelegt. Die Federführung für Planung und Bau lag beim Zollernalbkreis, Start der Arbeiten war im August 2024.

Förderung von 1,02 Millionen Euro

Laut Mitteilung des Landratsamts haben Land und der Bund haben das Vorhaben mit einem Zuschuss in Höhe von 1,02 Millionen Euro aus dem Radwegförderprogramm gefördert. Der Zollernalbkreis, der Landkreis Rottweil, die Stadt Schömberg sowie die Gemeinde Wellendingen übernehmen anteilig die verbleibenden Kosten in Höhe von rund 400 000 Euro.

Im Zuge der Baumaßnahme wurde in Wilflingen auf Höhe der Lemberghalle eine neue barrierefreie Querungsstelle errichtet. Zudem hat der Landkreis Rottweil in diesem Bereich den Asphaltbelag der Kreisstraße 5546 erneuern lassen. Ebenso wurde ein Parkplatz an der Radweg-Trasse neu gestaltet.