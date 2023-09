Eine anonyme Protestaktion gegen den Lückenschluss, bei der Schilder der Interessensgemeinschaft für das Verkehrsprojekt in Villingen-Schwenningen beschädigt wurden, sorgt für Gesprächsstoff. Auf Anfrage unserer Redaktion kritisiert Oberbürgermeister Jürgen Roth, der gleichzeitig Vorsitzender der IG Lückenschluss ist, die Schmierereien.

„Es ist bedauerlich, dass das Projekt ‚Lückenschluss‘ durch eine Schmiererei und unter dem Deckmantel der Anonymität kritisiert wurde, anstatt dass hier der offene Dialog und Diskurs gesucht wurde“, so Roth. Er habe seine Position in der Angelegenheit bereits klar gemacht.

Auf die Kritik, er sei als Vorsitzender der IG hinsichtlich des millionenschweren Straßenbauprojektes nicht neutral, entgegnet er, dass es das Amt des Oberbürgermeisters mit sich bringe, in vielen Gremien vertreten zu sein. Dies sei wichtig, um „auf vielen verschiedenen Ebenen zum einen sehr nah an stadtrelevanten Entwicklungen dran zu sein und zum anderen auch, um viele wichtige Stadtfragen aktiv mitgestalten zu können“.

Zum Selbstverständnis des OB gehöre es demnach, sich für die Interessen der Gesamtstadt einzusetzen. Roth erklärt: „Natürlich bin ich Oberbürgermeister aller Bürgerinnen und Bürger, aber es ist schlichtweg unmöglich, allen Einzelinteressen gerecht zu werden.“

OB denkt auch an Anwohner der B 33

Er betont in diesem Zusammenhang, dass es zu einer umfassenden Betrachtung auch gehöre, „dass ohne einen Lückenschluss die Anwohner etwa an der B 33 oder der Wieselsbergstraße, die schon seit Jahrzehnten stark durch den Verkehr belastet werden, auch in Zukunft nicht entlastet werden können“. Ohne Lückenschluss sei in diesem Bereich mit einer steigenden Belastung zu rechnen.

Nichtsdestotrotz sei es das gute Recht der Bürger, ihre Position gegen den Lückenschluss öffentlich kund zu tun – allerdings in einer offenen Diskussion und nicht durch Vandalismus. „Mir ist es besonders wichtig, auch die Meinungen anzuhören, die sich kritisch mit dem Vorhaben auseinandersetzen. Aus diesem Grund wurden bereits mehrere Ortsbegehungen angeboten, welche viele Menschen auch genutzt haben. Ich habe dort auch klar geäußert, dass ich mich für berechtigte Interessen, wie beispielsweise Lärmschutz, eine transparentere Kommunikation und einen stärkeren Bürgerdialog einsetzen werde und dies auch schon getan habe“, so Roth in dem Statement.

Diskussion habe die Sachebene verlassen

Zu guter Letzt betont der Oberbürgermeister, dass seine Position nichts an der Tatsache ändere, dass das Regierungspräsidium vom Bund den Auftrag erhalten habe, den Ausbau zu verfolgen und diesen auch umzusetzen. Roth: „Schade finde ich, dass die Diskussion durch Aktionen wie der jetzigen auf meine Person heruntergebrochen wird und damit die Sachebene verlässt.“