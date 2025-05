Radwegeverbindungen werden immer wichtiger. Das aktuelle Förderprogramm des Landes für die „kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur 2025 bis 2029“ umfasst mehr als 1000 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von über einer Milliarde Euro.

Das Land Baden-Württemberg stellt hierfür insgesamt mehr als 400 Millionen Euro bereit. „Damit handelt es sich um das bisher größte Förderprogramm für Rad- und Fußwege in Baden-Württemberg“, teilte das Land vor einigen Tagen mit. Eines der geförderten Projekte: die Radwegverbindung zwischen Schietingen und Talheim.

Denn wer derzeit mit dem Fahrrad von Schietingen nach Talheim oder umgekehrt unterwegs ist, der muss die enge Kreisstraße zwischen den beiden Orten verwenden. Eine unübersichtliche und für Radfahrer alles andere als sichere Verbindung.

Ein Teil des Radfernwegs

Das soll sich bald ändern. Als Teil des offiziellen Radfernwegs zwischen Heidelberg und dem Bodensee, wird nun endlich auch diese Lücke geschlossen. Und so entsteht zwischen dem südlichen Nagolder Teilort Schietingen und dem Horber Teilort Talheim ein neuer Radwegabschnitt.

Wie die Stadt Nagold auf Nachfrage erörtert, erfolgte die Vergabe der Arbeiten erst kürzlich, Mitte Mai sollen die Arbeiten dann letztlich beginnen. Und bis mindestens in den August können sich die Arbeiten ziehen.

Und was wird genau gebaut? Der neue Abschnitt des Radwegs soll Großteils auf bestehenden Wegetrassen verlaufen. Start in Schietingen ist an der Bushaltestelle, dann geht es den Bahndamm entlang. Der bisherige Radweg von Nagold und Iselshausen kommend, durch den Wald und über Gündringen endet in Schietingen und mündet dort in die Quellenstraße. Künftig ist der weitere Verlauf bis zur Talheimer Straße, dann soll der Radverkehr die Talheimer Straße im Bereich der Bushaltestelle queren und weiter geht’s auf dem neuen Radwegeabschnitt.

Förderung von 70 Prozent

Die Kosten werden von der Stadt Nagold mit etwa 400 000 Euro angegeben – damit gehört das Projekt zur Top Ten der Investitionen Nagolds in diesem Jahr. Die Stadt rechnet mit einer Förderung von 70 Prozent.

Nagold baut den Radweg aber nur bis zur Gemarkungsgrenze des Landkreises Calw. „Von dort aus baut die Stadt Horb den Radweg bis Talheim, der weiter in Richtung Horb verläuft“, weiß Nagolds Pressesprecherin Julia Glanzmann zu berichten.

Der Belag des neuen Wegs wird bei den Steilstücken in Asphalt realisiert, die bestehenden Wege werden teilweise in Schotter und teilweise in HGT (hydraulisch gebundene Tragschicht) ausgebaut.

Laut Angaben der Stadt Nagold werden die Steilstücke wegen der Griffigkeit in Asphalt ausgeführt.