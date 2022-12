6 Die Pläne des Regierungspräsidiums zum Lückenschluss werden bei der Informationsveranstaltung heiß diskutiert. 300 interessierte Bürger kommen dazu in die Neue Tonhalle. Foto: Eich

Hochkochende Emotionen, Buh-Rufe und viele Diskussionen: Die Infoveranstaltung zum Lückenschluss der B 523 hatte es in sich. Insbesondere der Widerstand aus den Villinger Wohngebieten Haslach und Wöschhalde wird immer deutlicher.















Villingen-Schwenningen - Ein strahlender Ex-Stadtrat Ernst Reiser ("Für Nordstetten ist heute schon Weihnachten!") auf der einen Seite, wütende Anwohner aus dem Haslach und der Wöschhalde auf der anderen Seite.

Während sich die Bürger aus Nordstetten und Obereschach erleichtert zeigen, dass die Anschlüsse an ihren Ortschaften bei der Planungen zum Lückenschluss der B 523 nicht weiter verfolgt werden, kochen die Emotionen im nördlichsten Wohngebiets Villingen hoch.

Oberbürgermeister Jürgen Roth wird ausgebuht

Eine Anwohnerin aus dem Haslach betrachtet kopfschüttelnd die riesig ausgebreiteten Pläne, die die geplante Trassenführung entlang des Wohngebiets zeigt. "B 523 – nein danke!" steht auf ihrem Button. Sie sagt: "Jede Kröte wird von der Straße geholt, aber wer schützt uns?"

Dass sich am Donnerstagabend insbesondere Gegner des Projekts lautstark präsentieren, muss auch Oberbürgermeister Jürgen Roth erfahren. Buh-Rufe hallen durch die Neue Tonhalle, als er davon spricht, dass "die Region und Villingen-Schwenningen diese Straße braucht".

4000 Fahrten mehr auf dem Nordring

Ein langer Kampf um die Aufnahme in den dringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans und die überregionale Bedeutung macht Landrat Sven Hinterseh ("der Lückenschluss wird weit über VS strahlen") deutlich.

Und das Regierungspräsidium Freiburg (RP) als Planungsbehörde zeigt insbesondere anhand des zu erwartenden Verkehrsaufkommens im Jahr 2040 die Notwendigkeit des Handelns. Mehr als 4000 zusätzliche Fahrten müsste alleine der Nordring dann ertragen, sollte nicht gehandelt werden. Und dann wäre da noch die überregionale Verkehrsbedeutung als Ost-West-Verbindungsachse zwischen der A 81 und der A 5. Insbesondere Unternehmer und Spediteure sehen hier die Notwendigkeit zu handeln.

Lückenschluss nahe an Wohnbebauung

Welche Auswirkungen der Lückenschluss hier vor Ort auf die Straßen von Villingen und die Ortschaften hat, machen derweil neueste Berechnungen deutlich: Mit dem Lückenschluss geht der Verkehr auf der Kreisstraße bei Weilersbach um 4750 Fahrzeugen pro Tag zurück, am Nordring um 2700 und an der Kreisstraße bei Nordstetten um fast 3000. Die Bündelung des Verkehrs bei Mönchweiler entlastet zwar die Landstraße in Richtung Obereschach, führt aber zu rund 2500 Fahrzeugen mehr auf der dortigen B 33.

Zukünftig sollen dann, so die Prognosen 12 000 Fahrzeuge, auf dem Lückenschluss unterwegs sein. Also vorbei am Wohngebiet Haslach und Wöschhalde. "180 Meter von der Wohnbebauung entfernt", macht Anwohner Gerhard Holz deutlich. Er sieht das Naherholungsgebiet als gefährdet an und fragt sich: "Wie werden zukünftig Lärm und Schmutz abgehalten?"

Lärmschutzgrenzwerte müssen eingehalten werden

Die Planer vom RP, allen voran Projektleiter Dennis Müller und Abteilungsleiter Karl Kleemann machen deutlich, dass diese Fragen noch nicht geklärt sein können, weil die genaue Trassenführung noch nicht fest steht. Erst auf dieser Grundlage könnten Lärmschutzmaßnahmen geplant werden. Kleemann: "Wir müssen die Lärmschutzgrenzwerte aber natürlich vollumfänglich einhalten."

Für viele Anwohner ist das zu wenig. Die Folge sind drohende Grundsatzdiskussionen in der öffentlichen Fragerunde. Dass die Anregungen stattdessen an den Informationsständen eingebracht werden sollen, sorgt beim Abbruch der Fragerunde für überkochende Emotionen. "Sie haben von Demokratie keine Ahnung", wirft Heide Aschenbrandt den Verantwortlichen vor. Ihr Mann Rolf betont: "Ich frage mich, ob eine solche Straße in der heutigen Zeit überhaupt noch gebaut werden muss?"

RP in der Rolle des Prellbocks – unverschuldet

Doch: Darum geht es an jenem Abend eigentlich gar nicht. Und dennoch muss das RP teilweise die Aufgabe eines Prellbocks übernehmen. Unverschuldet. "Wir haben den gesetzlichen Planungsauftrag", macht Sabine Klumpp, Referatsleiterin Straßenplanung deutlich. Es gehe "nicht mehr ob, sondern wie" diese Straße gebaut werde, sagt Kleemann.

Und hinsichtlich des "wie" waren nach über drei Stunden Veranstaltung schließlich einige Anregungen bei den Planern eingegangen. Viele weitere werden wohl im Rahmen der Onlinebeteiligung (www.karte-b523-vs.de) eingehen. Diese ist bis zum 23. Januar freigeschalten.

Nächste Schritte ab Sommer 2023

Und wie geht es dann weiter? Es folgen laut RP drei Runde Tische zu den Themen Landwirtschaft, Natur- und Artenschutz sowie Mensch und Natur. Im Sommer 2023 sollen dann, mit den eingearbeiteten Rückmeldungen, die Planungen dem Verkehrsministerium des Landes übergeben. Anschließend folgt die Entwurfsplanung – hierbei werden dann auch die Eingriffe in die Umwelt nochmals genau bilanziert.