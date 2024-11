Lücken auf den Tribünen beim VfB Stuttgart: Warum die VIP- und Business-Seats schon mal frei bleiben

1 Eine Szene aus der 30. Spielminute der VfB-Partie gegen Holstein Kiel: Obwohl das Büffet im Inneren geschlossen ist, sind viele Plätze auf der Tribüne leer. Foto: Hinrichsen

Im letzten Bundesliga-Heimspiel des VfB gegen Holstein Kiel sowie in der Champions League gegen Atalanta Bergamo gab es deutlich sichtbare Lücken auf den besten Plätzen der Haupttribüne der MHP-Arena. Warum ist das so?









Beim Blick auf die besten der rund 60 000 Plätze in der MHP-Arena mag in manchem Fan zuletzt ein leichter Groll aufgestiegen sein: Schließlich klafften wie bereits beim letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Holstein Kiel am 26. Oktober (2:1) auch am Mittwochabend in der Champions-League-Partie gegen Atalanta Bergamo (0:2) große Lücken im Bereich der gut gepolsterten VIP- und Business-Seats. Und zwar ganz verstärkt im unteren, zentralen Bereich der Haupttribüne rund um den Spielertunnel, wo man die beste Sicht auf das Spielfeld überhaupt hat.