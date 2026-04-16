Lücke soll geschlossen werden: Der TV Sulz sucht Verstärkung für sein Vorstandsteam

Die Sportler blickten auf der Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Doch um die Vereinsspitze zu entlasten, braucht es schnellstmöglich Unterstützung.
Der Hauptverein besteht aus den Abteilungen Turnen, Handball und Freizeit. „Um allen Wünschen in den einzelnen Bereichen gerecht zu werden, fehlen uns weiterhin Mitstreiter in der Vorstandschaft“, so Oliver Fimm, zuständig für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Bereiche Technik und Events sowie Fitness, Freizeit und Gesundheit sind unbesetzt, das belaste die gesamte Vorstandschaft. Es gelte, die Lücke bald zu schließen.