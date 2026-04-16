Lücke soll geschlossen werden: Der TV Sulz sucht Verstärkung für sein Vorstandsteam

Die Sportler blickten auf der Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Doch um die Vereinsspitze zu entlasten, braucht es schnellstmöglich Unterstützung.

Der Hauptverein besteht aus den Abteilungen Turnen, Handball und Freizeit. „Um allen Wünschen in den einzelnen Bereichen gerecht zu werden, fehlen uns weiterhin Mitstreiter in der Vorstandschaft“, so Oliver Fimm, zuständig für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Bereiche Technik und Events sowie Fitness, Freizeit und Gesundheit sind unbesetzt, das belaste die gesamte Vorstandschaft. Es gelte, die Lücke bald zu schließen.

Dank des Engagements zahlreicher Mitglieder war das Vereinsjahr mit vielen Veranstaltungen sehr erfolgreich. So fanden der traditionelle Neujahrsempfang mit Ehrungen langjähriger Mitglieder und die Verleihung des deutschen Sportabzeichens großen Zuspruch. Auf großes Interesse trafen das Public Viewing der Handball-WM und der Kappenabend im Vereinsheim. Die beiden Aufführungen des TV-Theater Anfang April waren ausverkauft. Nicht unerwähnt blieb das Minispielfest mit der Fitnessolympiade. Ein weiterer Höhepunkt war die Neuauflage des Nordic-Walking-Laufs. Wie jedes Jahr lief vor den Sommerferien der Feierabendhock. Ein weiteres Minispielfest mit 20 Mannschaften ging im Oktober über die Bühne. Mit der X-Mas-Party wurde zunächst im Anbau mit Glühwein und heißer Wurst und später in der voll besetzen Turnhalle mit der Band „Rockit“ gefeiert.

Kleines Minus ist noch kein Grund zur Sorge

Laut Fimm begann das neue Jahr mit der Comedy-Show von Olaf Bossi, dem Neujahrsempfang und dem Kappenabend erfolgreich.

Über die finanzielle Lage berichtete Jasper Roll, er sprach von einem ausgeglichenen Konto. Wegen gestiegener Kosten und diverser Umbaumaßnahmen musste ein kleines Minus verbucht werden, das aber nicht allzu sehr ins Gewicht falle. „Wir haben frühzeitig für solche Situationen Rücklagen gebildet und dieses Jahr stehen neben dem Dorffest weitere Veranstaltungen an, die unsere finanzielle Situation verbessern werden“, so Roll.

Über den Handball informierte Peter Jason sehr ausführlich, da sehr viel Arbeit über die gesamten Spielzeiten abgewickelt werden musste. Zum einen müssen die Teams betreut werden, zum anderen geeignete Trainer gefunden werden. Hinzu komme das Schiedsrichterproblem. Inzwischen darf ein anreisender Unparteiischer keine zwei Spiele mehr hintereinander leiten. Jedes angesetzte Spiel bringe Mehrkosten hinsichtlich Fahrkosten mit sich. Auch die Meldung der Schiedsrichter an den Verband hat sich erhöht. Von den bisher sieben geforderten Stellen konnte der TV nur vier besetzen, mit der neuen Regelung ist man verpflichtet, 14 Schiedsrichter zu melden – sonst drohen Punktabzüge und Geldstrafen. Gregor Roll wird nach fünfjähriger Trainertätigkeit nicht mehr zur Verfügung stehen.

Fimm und Benjamin Eble werden ab der Saison 2026/27 die Geschicke der HSG I übernehmen. Erfreulich sei, dass ab der nächsten Runde neben drei Herren- und einer Damenmannschaft auch wieder A- und B- Teams gemeldet werden. Jugendkoordinator Daniel Kindle war erfreut, dass derzeit 50 Minis zwischen drei bis neun Jahren in drei Altersstufen betreut werden. Negativ machte sich zuletzt das Fehlen der A-und B- Jugendteams bemerkbar, doch ab der neuen Runde wird diesbezüglich Abhilfe geschaffen.

Badminton-Gruppe hofft auf neue Mitspielerinnen

Sehr positiv war der Bericht von Turnabteilungsleiterin Sarah Trahasch. Aktuell werden von Übungsleitern 110 Kinder zwischen eineinhalb und 14 Jahren in 14 Gruppen betreut. Die Turnabteilung ist, was die Betreuung der einzelnen Gruppen anbelangt, sehr gut aufgestellt.

Bei der Freizeitabteilung mit ihren 14 Gruppen läuft derzeit fast alles im grünen Bereich. Neben Frauen-Fitness für den Alltag, Frauen- und Männer-Gymnastik, Line Dance, Theatergruppe, Turner und Yoga ist für alles etwas geboten. Nur die Badminton-Gruppe sucht händeringend nach neuen Mitspielerinnen.

Weitere Termine

Das Theater im TV-Heim läuft am 8. und 9. Mai. Für den 30. Juli ist ein Feierabendhock geplant. Vom 5. bis zum 7. September steht dann das Dorffest an der Sulzberghalle an. Am 23. Dezember steigt der Glühweinhoch mit X-Max-Party in der Turnhalle.