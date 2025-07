SV Seedorf jubelt gegen Ergenzingen erst in der Nachspielzeit

1 Der SV Seedorf (in Weiß) ist im Pokal eine Runde weiter. Foto: Holger Rohde Dank eines Treffers in der 92. Minute steht der SV Seedorf in der zweiten Runde des WFV-Pokals. Mann des Spiels gegen den TuS Ergenzingen war Torschütze Harut Arutunjan.







Lucky Punch in der Nachspielzeit: Harut Arutunjan war am Sonntag Abend kurz vor 20 Uhr der Held des Abends beim Gastgeber. Sein Last-Minute-Siegtor gegen den Ligakonkurrenten aus dem Gäu sicherte am kommenden Samstag, 2. August (15.30 Uhr) das Zweitrundenspiel gegen den Verbandsligisten VfL Pfullingen.