Lucian-Reich-Schule in Hüfingen: Lotsen sollen für mehr Sicherheit sorgen

Lucian-Reich-Schule in Hüfingen

1 Lehrerin Birgit Nolting ist überzeugt, dass mit einem professionalisierten Schülerlotsenkonzept die Sicherheit des Schulwegs der Kinder zur Hüfinger Lucian-Reich-Schule deutlich steigt. Foto: Rainer Bombardi

Lehrerin Birgit Nolting sieht Gefahren für die Schüler und initiierte bereits einen Test mit Schülerlotsen. Die SPD regt ein Konzept zusammen mit der Verkehrswacht an.









Der Gemeinderat beschäftigt sich in einer seiner nächsten Sitzungen mit der zunehmend brenzligen Verkehrssituation an der Lucian-Reich-Schule. Auslöser ist ein Antrag der SPD-Fraktion, der die Verwaltung beauftragt, in Kooperation mit der Verkehrswacht und der Schulverwaltung ein detailliertes und nachhaltiges Schülerlotsen-Konzept zu erarbeiten.