Was sich an der Hüfinger Lucian-Reich-Schule bereits zwei Jahre lang abspielt, klingt wie ein Schildbürgerstreich: Die Lucian-Reich-Schule gehört mit über 650 Schülerinnen und Schülern sowie 70 Lehrkräften und Mitarbeitenden zu einer der größten Gesamtschulen der Region.

2020 übernimmt die Donaueschingerin Ruth Zacher als Nachfolgerin von Franz Dury die Leitung der Schule. Ruth Zacher engagiert sich zeitgleich auf gewerkschaftlicher wie Personalratsebene für die Schulbeschäftigten in Baden-Württemberg. Mitte 2023 wird sie als Mitglied des Hauptpersonalrats freigestellt und steht der Schule nicht mehr als Schulleiterin zur Verfügung.

Nun könnte man meinen, dass dem Schulamt daran gelegen sei, diese Stelle zügig nachzubesetzen, damit der Schulalltag rund läuft. Doch das ist vonseiten des Schulamtes so nicht vorgesehen – denn de facto hat Zacher immer noch die Leitung der Schule inne. Auch wenn sich Zacher nicht mehr um die Belange an der Schule kümmern kann, da sie nunmehr für den Personalrat tätig ist.

Situation ist untragbar

„Eine Situation, die für eine Bildungseinrichtung dieser Größe nicht tragbar ist“, wie die Elternbeiräte Judith Hug-Francorsi und Salvatore Sangiorgio der Redaktion im März schreiben. „Trotz mehrfacher Anfragen beim zuständigen Schulamt – von diversen Seiten – haben wir keine klare Perspektive erhalten, wann mit einer Besetzung der Stelle zu rechnen ist“, heißt es vom Elternbeirat.

Bürgermeister Patrick Haas scheut keine Mühe und setzte sich dafür ein, dass die Schulleiterstelle wieder besetzt wird Foto: Johann Müller-Albrecht

Die kommissarische Schulleitung liegt ergo seit zwei Jahren bei Julia Röder und dem Konrektor Ludwig Johann Trommsdorff. Doch dies kann keine Dauerlösung sein, wie der Elternbeirat immer wieder betont: Die Lucian-Reich-Schule benötigt dringend eine fest besetzte Schulleitung, um die Qualität der Schulorganisation und pädagogischen Arbeit langfristig zu sichern.

Haas schaltet sich ein

Auch der Hüfinger Bürgermeister Patrick Haas, die Landtagsabgeordneten Niko Reith (FDP) und Guido Wolf (CDU) schalten sich im Frühjahr ein und stellen dahingehend Anfragen an das Ministerium. Reith selbst plant, eine mündliche Anfrage bei der Plenarsitzung im Oktober zu stellen.

Unsere Empfehlung für Sie Lucian-Reich-Schule in Hüfingen Lotsen sollen für mehr Sicherheit sorgen Lehrerin Birgit Nolting sieht Gefahren für die Schüler und initiierte bereits einen Test mit Schülerlotsen. Die SPD regt ein Konzept zusammen mit der Verkehrswacht an.

Haas schreibt zudem einen Brief an die Bildungsministerin Theresa Schopper und besucht Anfang Juli gar die Landtagsabgeordneten Wolf und Reith in Stuttgart. Dort beratschlagt er sich mit den Abgeordneten und trägt das Anliegen an einen Staatssekretär heran.

Für die Nachfolge von Ruth Schütz-Zacher, Rektorin der Lucian-Reich-Schule, wird nun endlich die Stelle ausgeschrieben Foto: Simon Wöhrle

Und diese gemeinschaftlichen Bemühungen scheinen nun Wirkung gezeigt zu haben: Zwei Jahre nach Zachers Weggang soll die Schulleiterstelle im September ausgeschrieben werden, wie das Schulamt am 28. Juli die Involvierten informiert. „Ich bin erleichtert, dass nun ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist und endlich eine Nachfolge für die Rektorenstelle ausgeschrieben werden soll“, so Haas.

Der Bürgermeister lobt den Einsatz von Julia Röder und dem Konrektor Ludwig Johann Trommsdorff. „Über zwei Jahre hinweg haben die beiden mit größtem Pflichtbewusstsein und vielen Überstunden die Schulleitung gemeinsam gemeistert.“

Der Personalrat

Zuständigkeit

Der örtliche Personalrat (ÖPR) am Staatlichen Schulamt Stuttgart ist die gewählte Vertretung aller Beschäftigten der Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie Sonderpädagogischen Bildungszentren und Schulkindergärten. Er berät und unterstützt bei Fragen rund um den Schulalltag und setzt sich für die Belange der Beschäftigten ein.