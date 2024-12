Luciafest in Erlaheim: Dieses Fest bringt das Örtchen zum strahlen

1 Die Ausschussmitglieder der Kulturscheune H15 treffen die letzten Vorbereitungen beim Verpacken der „Bredle“. Foto: Holderied

Das Lucia-Lichterfest in Erlaheim geht am Samstag, 7. Dezember, in die zehnte Auflage. Von 16 Uhr bis 22 Uhr präsentieren 17 Aussteller dort selbstgemachte Getränke, Speisen und Produkte. Außerdem wird an diesem Tag ein weiteres Geheimnis gelüftet.









„Heimelig und klein, so wie unser schönes Erlaheim“ - mit diesen Worten beschreibt die Vorsitzende de Vereins H15 Kulturscheune, Uschi Haller, das Lucia-Lichterfest in Erlaheim. Am Samstag, 7. Dezember, von 16 Uhr bis 22 Uhr bringt dessen festliche Dekoration das Örtchen wieder zum Leuchten.