Lucia-Lichterfest in Erlaheim

1 Kinder begleiteten die Heilige Lucia, die Plätzchen an die Besucher verteilte Foto: Schreiber

Die Erlaheimer haben ihr zehntes Lucia-Lichterfest rund um die Kulturscheune gefeiert.









Link kopiert



Es war wohl am Samstagabend der ganze Ort auf den Beinen, um das Luciafest zu feiern. Eigentlich wird vor allem in Skandinavischen Ländern der Heiligen Lucia am 13. Dezember gedacht.