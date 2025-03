Für Basketball-Interessierte aus dem Nordschwarzwald sind die BSG Luchse eine ideale Anlaufstelle, um mit dem deutschen Weltmeistersport in Berührung zu kommen.

Die „Luchse“ bestehen nämlich aus den Basketballabteilungen des Turn- und Sportvereins aus Freudenstadt und dem Turnverein aus Baiersbronn. Jedoch haben die „Luchse“ derzeit ausschließlich Jugendteams im Trainingsbetrieb. Wobei diese von der U8 bis zur U18 gehen. Seit dieser Saison gibt es mit der weiblichen U14 auch erstmals seit mehreren Jahren wieder ein reines Mädchenteam bei der BSG.

„Wir sind froh, dass es neben den beliebten Sportarten wie Fußball, Handball und vor allem bei den Mädels auch Volleyball genug interessierte Mädchen am Basketball gibt“, meint Katja Gaiser, sportliche Leiterin der BSG Luchse.

Gemischte Teams

Von der U8 bis zu U12 sind die Teams von den Geschlechtern her gemischt. In der U14 gibt es ein Team für beide Geschlechter, während zudem eine männliche U16 und U18 Teil des BSG-Aufgebots sind. Einen Spielbetrieb haben derzeit aber nur die U12, die weibliche U14 und die männliche U16. Abgesehen von der U12, welche in der Bezirksliga aktiv ist, spielen die restlichen Teams in der Kreisliga.

Die restlichen Mannschaften haben Trainingsbetrieb und tragen Freundschaftsspiele und vereinsinterne Turniere aus. Gaiser, welche ihren offiziellen Abteilungsposten mittlerweile abgegeben hatte, sieht jedoch ein Problem, welches die BSG in Zukunft belasten könnte: „Wir haben Trainer die auch zwei Teams betreuen. Es wäre schade, wenn wir genug Kinder haben, es aber über fehlende Übungsleiter nicht abgedeckt bekommen. Derzeit haben wir auch eine Trainerin, welche nebenher in Stuttgart studiert. Für diesen Aufwand sind wir sehr dankbar.“

Spielgemeinschaft seit 2009

Im kommenden Jahr feiert die Basketballabteilung des TV Baiersbronn sein 50-jähriges Bestehen. Seit 2009 hat der TVB eine Spielgemeinschaft mit den Freudenstädtern. „Wir sind eine Spielgemeinschaft und wollen das leben. Jede Jugendmannschaft hat zweimal die Woche Training, eins in Freudenstadt und eins in Baiersbronn“, so die gebürtige Baiersbronnerin Katja Gaiser. Die ganze Familie lebt und liebt den Basketball – und das zeigt sich in der positiven Entwicklung der Abteilung.

Weichen stellen

Ein zentrales Ziel ist es, Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, um die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen – mit mehr aktiven Teams und der Perspektive, auch wieder eine Herren- und eine Damenmannschaft aufzubauen.