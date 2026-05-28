Luce: Spott und Häme für neuen Elektro-Ferrari

Ferrari stellt sein erstes rein elektrisches Auto vor - und enttäuscht mit ihm viele Fans. Der neue Luce sorgt für Spott, Börsenverluste und Debatten über das Ende eines Mythos.
Modena - Nach der Vorstellung des neuen Elektro-Ferraris erntet der italienische Sportwagenhersteller Kritik für das Modell. Vor allem am Design, das der üblichen Aufmachung der Wagen von Ferrari kaum ähnelt, stoßen sich viele. Besonders hart ins Gericht mit dem neuen Luce geht Ex-Ferrari-Chef Luca di Montezemolo: "Es besteht die Gefahr der Zerstörung eines Mythos."