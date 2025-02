„luccalivesin“ auf Instagram: Schwäbische Comedyvideos des Albstädters gehen durch die Decke

Trauer in Albstadt Horst Sauter war Meister als Kicker und besonnen als Chef

Er war Fußballer, in der Kirche und beim CVJM engagiert und – obwohl Gründer eines Autohauses – begeisterter Radfahrer: Horst Sauter ist im Alter von 85 Jahren verstorben. In Albstadt und Balingen ist sein Name untrennbar mit Toyota und Kia verbunden.