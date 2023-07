„Willst du mich heiraten?“ – „Ja“: Diese Überraschung war einer der Höhepunkte beim Großevent des LSV. Am Sonntag kurz nach 16 Uhr versammelten sich mehrere historische Feuerwehrfahrzeuge aus der Autosammlung Steim am Anfang der Startbahn 14. Dann ging es los: Mit Vollgas wurde das Banner die Startbahn entlang gezogen. Der Heiratsantrag des Veranstaltungssprechers Nico Trick an seine zukünftige Ehefrau Tamara zog alle Blicke auf sich. Das begeisterte „Ja“ folgte ins Mikrofon.

Volles Programm in der Luft und am Boden

Auch sonst gab es für die Besucher viel zu sehen, berichtet der Verein: Drei North American T-6 zogen ihre Kreise über dem Flugplatz – zum Kunstflug wurde regelmäßig Rauch erzeugt, der die Figuren an den Himmel zeichnete. Die dröhnenden Motoren ließen beim Überflug den Asphalt erzittern.

Beim Kunstflug mehrerer North American T-6 beeindruckten die Piloten mit Ihrem Können. Foto: Herbst

Deutlich ruhiger konnten die Kunstflugvorführungen mit dem vereinseigenen Segelflugzeug ASK 21 genossen werden: Harmonisch zur eingespielten Musik zogen Dennis Schuster und Michael Zistler ihre Kreise, Loopings, Turns und Rollen.

Außerdem waren noch zahlreiche weitere Flugzeuge zu Besuch und sorgten für einen bewegten Himmel an den beiden Veranstaltungstagen. Mit insgesamt 170 Starts an beiden Tagen kam keine Langeweile auf.

Unsere Empfehlung für Sie Schweigeminute bei Aktionstag Luftsportverein in Fluorn-Winzeln gedenkt Verunglücktem Der Tag der offenen Tür beim Luftsportverein Schwarzwald in Fluorn-Winzeln war geprägt vom Andenken an den tragisch verunglückten Flieger in dieser Woche.

12 000 Liter Wasser in unter zwei Minuten

Für einen bewegten Boden sorgten neben der T-6 auch die historischen Feuerwehrfahrzeuge, die mehrmals ihre Bahnen über die Startbahn zogen und dabei nicht an Blaulicht und Sirene sparten. Das Highlight war eine ehemalige Flughafenfeuerwehr, die in weniger als zwei Minuten 12 000 Liter Wasser über den Flugplatz verteilte und unterstützt durch den Wind die Zuschauer abkühlte.

Die Rottweiler Fallschirmspringer waren ebenso zu Gast und zeigten an beiden Tagen ihr Können. Abgesetzt wurden sie in etwa 3000 Metern Höhe von einer Do 27, die vom Vereinsmitglied Christian Döbele gesteuert wurde.

Nachwuchs zeigt großes Interesse

Abgerundet wurde das Erlebnis des Wochenendes durch ein breites Angebot an Speisen und Getränken, einem Eisstand und der Möglichkeit am Samstag die Region in einem Rundflug von oben zu betrachten.

Wer sich für das Fliegen interessierte oder einfach auf den Geschmack kam, selbst fliegen zu lernen, konnte sich am Infostand bei Uli Tenter, Stefan Link, Tim Herbst und Simone Ketterer alles Notwendige erklären lassen und sich selbst an den Steuerknüppel eines Segelflugzeugs setzen. Besonders viele Kinder ließen sich das nicht entgehen.

Der Verein erinnert auch noch mal, an den kurz vor der Veranstaltung verunglückten Kameraden, für den an beiden Tagen um 14 Uhr eine Schweigeminute abgehalten wurde.