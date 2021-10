Lukas Angele will Flugzeug bauen

Albstadt-Tailfingen. Lukas Angele ist sieben Jahre alt und hat sich ein großes Ziel gesetzt – ein eigenes Flugzeug zu konstruieren. In den Sommerferien packte Lukas ein Flugfieber der besonderen Art. Er wollte nicht nur gerne fliegen, sondern das Flugzeug auch selbst zusammenbauen.

Mehrere Wochen bastelte der kleine Lukas mit seinem Vater. Aus alten Paletten, Wasserrohren, einem Campingstuhl, Schrauben und Nägeln entstand eine einsitzige Propellermaschine. "Wir dachten zuerst, dass die Begeisterung für dieses Projekt nach ein paar Tagen wieder nachlässt, mittlerweile bauen wir aber schon wochenlang an diesem Flugzeug", erzählt die Familie.

Zwischenzeitlich verfügt die Maschine sogar über einen Propellerantrieb auf Akkuschrauber-Basis. "Der Traum von Lukas ist zum Familienprojekt geworden. Tag und Nacht beschäftigt ihn dieses Thema. Sogar am späten Abend sitzt er noch in seinem Kinderzimmer und zeichnet Pläne, die er dann am nächsten Tag direkt umsetzt", berichtet Vater Michael Angele.

Vom Ehrgeiz gepackt, setzte sich Lukas ein Ziel – bis zu seinem siebten Geburtstag am 16. Oktober dieses Jahres soll sein Flugzeug tatsächlich abheben. Mit selbstgemalten Plakaten und Flugblättern warb er in der Nachbarschaft und im Bekanntenkreis für seine Flugshow. Lukas erprobte als Testpilot immer wieder sein Fluggerät, musste dabei allerdings feststellen, dass sein Flugzeug noch nicht flugtauglich ist. "Das Flugzeug war zu schwer und ich nicht schnell genug, deshalb sind wir keinen Zentimeter abgehoben", erläutert Lukas.

Die Eltern von Lukas planten daher eine ganz besondere Überraschung, er sollte seinen ersten Flug an seinem Geburtstag doch noch bekommen. Als der LSV Degerfeld von dieser Herzensangelegenheit erfuhr, war Pilot Wilhelm Heinz sofort bereit, dem jungen Nachwuchspiloten in die Luft zu helfen und lud ihn und seine Eltern zu einem Rundflug ein. Gemeinsam machten sie den Outside-Check, bei dem Lukas die eine oder andere Parallele zu seiner eigenen Maschine feststellte.

Und dann ging es los. Lukas erlebte mit seinen Eltern seinen ersten Flug vom Degerfeld über seine Heimat Lautlingen bis zur Burg Hohenzollern und wieder zurück. Der junge Nachwuchspilot war sehr beeindruckt und konnte gar nicht genug Informationen bekommen. Aber auch Wilhelm Heinz staunte nicht schlecht, mit welchen physikalischen Voraussetzungen des Fliegens sich der junge Flugzeugkonstrukteur bereits beschäftigt und dann auch in seinen Bauplänen berücksichtigt hat.

"Das war ein super tolles Geburtstagsgeschenk", sagt Lukas. An seinem Traum wird er weiterhin fleißig arbeiten und hat sich direkt die eine oder andere Idee bei den großen Maschinen zur Optimierung abgeschaut.