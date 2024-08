Am Freitag, 30. August, dreht sich im Rahmen des LQH Masters in Bitz neben den Reining Klassen alles um die heiß begehrten Ranch Horse Klassen: Ranch Rail, Ranch Riding und Ranch Trail.

Länder entsenden Teilnehmer

Dazu kann jedes Land ein oder mehrere Teams, bestehend aus jeweils drei Teilnehmern, nach Bitz auf die Anlage von Ludwig Quarter Horses schicken. Bei dem Cup findet das Finale der Klasse Ranch Riding und Ranch Trail in der Freitagabendshow statt.

Finale am Samstagabend

Die Top Fünf aller Teilnehmer der Ranch Horse Prüfungen treffen dann am Samstagabend im Rahmen der großen Reining Final Night nochmals aufeinander, wenn der Super Ranch Horse Champion ermittelt wird. Auch hier gibt es nochmals ein Preisgeld von 1500 Euro oder auch Sachpreise zu gewinnen.

Hochkarätiger Reining-Sport

Am Samstag wird darüber hinaus hochkarätiger Reining-Sport zu sehen sein, die Königsdisziplin im Westernreitsport. Dabei wird eine Pattern, eine Art Kür, im rasanten Galopp geritten. Sehr feines Reiten, gepaart mit Geschwindigkeit, ist dabei die Devise.

Grischa Ludwig mit „Million-Dollar-Titel“

Dabei tritt der Hausherr Grischa Ludwig höchstpersönlich an. Er selbst hat vergangenes Jahr den „Million-Dollar-Titel“ aus den USA verliehen bekommen. „Ich habe meine Erfolge nicht über Preisgeld definiert, sondern es ist mir wichtiger ein guter Horseman zu sein, aber als die Million greifbar wurde, wollte ich schon Gas geben, weil ich so lange dabei bin und ein Teil der NRHA Geschichte bleiben will, der Million Dollar Rider Titel ist dafür genau richtig“, so der 50-Jährige.

Hochkaräter gibt sein Stelldichein

Ludwig tritt gegen den Belgier Bernard Fonck an, der als einziger Europäer inzwischen den Titel des Zwei-Million-Dollar Riders trägt. Aber es kommen noch weitere Trainer aus dem europäischen Umland angereist. Dies lässt ein sehr spannendes Finale erwarten.

Legendäre LQH-Party

Anschließend darf dann auf der allseits bekannten, legendären LQH-Party ausgiebig gefeiert werden, denn in diesem Jahr feiert der Trainingsstall LQH 30-jähriges Bestehen und 50 Jahre Grischa Ludwig.

Highlights für den Nachwuchs

Die ersten Prüfungen bei den LQH Masters stehen schon am Donnerstag an, sowohl in der Halle als auch in der Outdoor-Arena. Auch für die Kleinsten ist am Wochenende auf dem Schwantelhof einiges dabei. Am Samstag und Sonntag gibt es einen Hobby Horse fit&dance Workshop. Dabei wird ein Steckenpferd durch die Kinder gebastelt und ein Parcours eingeübt. Auch dabei wird zum Schluss ein kleines, spielerisches Reining-Turnier geben. Und am Sonntag findet ab 12 Uhr „echtes“ Ponyreiten auf echten Pferden statt.