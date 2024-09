LQH Masters in Bitz: Ein Spektakel auf dem Schwantelhof – Grischa Ludwig sehr zufrieden

1 Sportliche Höchstleistungen gab es auf dem Schwantelhof zu bestaunen. Foto: Marko Pupkes

Eine sehr positive Bilanz zieht Grischa Ludwig zu den LQH Masters 2024 in Bitz. Die Zuschauer bekamen viel zu sehen.









„Das LQH Masters 2024 war ein voller Erfolg“, schwärmt Grischa Ludwig am Sonntagnachmittag, noch leicht heiser von der ausgelassenen Feier zum 30-jährigen LQH-Jubiläum. In diesem Jahr gelang es dem Team um den NRHA Million Dollar Rider, mit dem Turnier am Schwantelhof in Bitz Rekordzahlen zu schreiben – in allen Belangen: mehr Zuschauer, mehr Reiter, mehr Pferde und mehr Partygäste.