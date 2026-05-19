LQH Bitz Country Spring: Lokale Talente überzeugen im Sattel

Beim LQH Bitz Country Spring trumpfen die Lokalmatadoren in vielen verschiedenen Klassen auf. Vor allem die Jugend weiß mit ihren Leistungen zu begeistern.
Der Schwantelhof in Bitz öffnete jüngst erneut seine Tore für die Westernreitsportszene der Region. An drei Turniertagen wurden zahlreiche Prüfungen in den Disziplinen Reining und Ranch Riding ausgetragen. Mit vielen starken Ritten und einem durchweg hohen sportlichen Niveau zeigte sich dabei einmal mehr, welchen Stellenwert der Westernreitsport in der Region innehat.