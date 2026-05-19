LQH Bitz Country Spring: Lokale Talente überzeugen im Sattel

Beim LQH Bitz Country Spring trumpfen die Lokalmatadoren in vielen verschiedenen Klassen auf. Vor allem die Jugend weiß mit ihren Leistungen zu begeistern.

Der Schwantelhof in Bitz öffnete jüngst erneut seine Tore für die Westernreitsportszene der Region. An drei Turniertagen wurden zahlreiche Prüfungen in den Disziplinen Reining und Ranch Riding ausgetragen. Mit vielen starken Ritten und einem durchweg hohen sportlichen Niveau zeigte sich dabei einmal mehr, welchen Stellenwert der Westernreitsport in der Region innehat.

Besonders erfolgreich verlief das Wochenende für die Gastgeber, allen voran LQH-Trainer Patrick Göschl. In der Klasse „Any Horse Any Rider Regio“ feierte er einen beeindruckenden Doppelerfolg: Auf „Nailed Itt“ siegte er mit 72 Punkten, dicht gefolgt von seinem zweiten Ritt auf „Jacs Electric Starr“ und 71,5 Punkten.

Hausherr teilt sich Rang 3

Den dritten Rang mit jeweils 70,5 Punkten teilten sich Hausherr Grischa Ludwig auf „A Sailing Revolution“ und Lars Münch aus Albstadt mit seinem erfahrenen Partner „Col Electric Delmaso“. Münch durfte sich zudem als Besitzer über einen weiteren sportlichen Erfolg freuen: Sein Pferd „Tysoon“ sicherte sich unter Patrick Göschl den Sieg in der Klasse „Novice Horse Open national“. In dieser Prüfung teilte sich Göschl den ersten Platz mit den Balingerinnen Lucie Egenter und Madlene Bodmer.

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Mit „Tysoon“ legte Göschl zudem in der Klasse „Novice Horse Open Level 2“ nach und belegte dort einen starken zweiten Platz. Auch über seine geteilte Platzierung im Auftakt hinaus war Veranstalter Grischa Ludwig hocherfolgreich. Für den Besitzer Georg Wiedenhofer stellte er „Whizkey Ginger“ in der Prüfung „SBH 5 & Under Open Regio“ vor. Mit einer Wertung von 71 Punkten sicherte sich das Duo souverän den Sieg in der Jungpferdewertung.

Balingerin überzeugte

Neben den Gastgebern glänzte vor allem Lucie Egenter aus Balingen. Die ehemalige LQH-Auszubildende präsentierte sich an ihrer alten Wirkungsstätte in Bestform. In der „Novice Horse Open Level 2“ siegte sie auf „Smart Like Inferno“, bevor sie am Samstagabend den sportlichen Höhepunkt markierte: Im Sattel von „BB Gotta Gold Tinsel“ gewann sie die prestigeträchtige Bronze Trophy Open (national & USA) mit der herausragenden Wertung von 73,5 Punkten.

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In der Bronze Trophy Non-Pro-Wertung setzte sich LQH-Amateurreiter Georg Wiedenhofer aus Italien auf „Prettywoomen“ an die Spitze. Dahinter folgte Madlene Bodmer aus Balingen mit „Joe Cashmachine“ und 71,5 Punkten – nur einen halben Punkt hinter der Siegerwertung. Einen weiteren Erfolg für das Gastgeberteam sicherte LQH-Trainer Paul Richter aus Bitz. Mit dem von Ludwig Quarter Horses gezüchteten Wallach „Liljhoney“ gewann er die Rookie Professional Regio mit sehr guten 71,5 Punkten.

Familie Maile in Topform

Auch die Familie Maile zeigte sich erneut in Topform. Hausherrin Sylvia Maile dominierte mit ihrem „GD Smart Chic Whiz“ die Wertungen Limited Non Pro sowie Intermediate Non Pro (national & USA) mit Scores von 71 und 71,5 Punkten. Ihre Tochter Nathalie Maile knüpfte mit „Gunners Resolution“ nahtlos an ihre Erfolgsserie des NRHA Germany Osterturniers an. Die junge Nachwuchsreiterin gewann auf der im eigenen Stall gezüchteten Stute die Prüfungen Youth 13 & Under USA, Youth 13 national sowie Youth national bis 18 Jahre mit Wertungen von bis zu 72 Punkten.

Dass der Westernsport bei Ludwig Quarter Horses echte Familiensache ist, stellte auch einer der jüngsten Sprösslinge unter Beweis: Karl Ludwig aus Bitz gewann im Sattel von „Golden Vodoo Badger“ die Ranch Riding Kids geführt mit bemerkenswerten 77 Punkten. Neben spannendem Sport sorgten vor allem die familiäre Atmosphäre, das besondere Western- und Countryflair sowie das gemütliche Beisammensein für ein rundum gelungenes Turnierwochenende.

Damit war das LQH Bitz Country Spring einmal mehr ein beliebter Treffpunkt für Pferdesportbegeisterte aus der gesamten Region.