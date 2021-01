Love-Scamming Liebes-Betrüger erbeuten im Ortenaukreis über 100.000 Euro

Die Polizei warnt vor der Masche. Bei Online-Bekanntschaften solle man Vorsicht walten lassen, so die Beamten. Die Profile der sogenannten Love-Scammer wirkten meist sehr authentisch und seriös. Die Berüger lockten ihre Opfer mit ungewöhnlichen Lebensgeschichten falschen Profilbildern in die Falle. Auch zeigten sie ein reges Interesse an ihrem Gegenüber. Die "ahnungslosen Opfer werden überhäuft von Liebesbekundungen und Aufmerksamkeiten, um eine emotionale Abhängigkeit aufzubauen und den Opfern aus vermeintlichen Notsituationen heraus das Geld aus der Tasche zu ziehen", schreibt die Polizei. Häufig würden die Scammer kurzfristige Geldnot vortäuschen, Geschichten über hohe Operationskosten, gestohlene Koffer und Bankkarten erfinden.

Wer glaube, Opfer von Love-Scamming geworden zu sein, sollte dies schnellstmöglich bei der Polizei anzeigen.