Seit 11. September läuft auf RTL2 „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“. Eine Gruppe von Singles sucht dabei laut Sender die „wahre Liebe“ - gleichzeitig kämpfen die Kandidaten um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Eine von ihnen ist die Doppelstädterin Jeanine.

Die 27-Jährige hatte bereits drei längere Beziehungen, die letzte ging im April in die Brüche. Auch verlobt war Jeanine bereits. Irgendwann aber hätte es einfach nicht mehr gepasst, berichtet sie. Zuletzt habe sie ihre Partner immer über Freunde oder beim Ausgehen kennengelernt.

Bei einer Dating-Show habe sie schon immer mal mitmachen wollen, so Jeanine. „Dann kam die Trennung von meinem letzten Freund und da dachte ich: Jetzt habe ich die Chance!“

Sex in der Villa?

Total heiß bei einem Mann findet Jeanine „ein schönes Lächeln und schöne Zähne“. Auf sich aufmerksam machen will die 27-Jährige durch „süß lachen“ und mit den Augen spielen. „Ich kann auch sehr gut mit meinem Charme überzeugen“, wird Jeanine zitiert.

Am schönsten an einer Beziehung findet die Doppelstädterin die Geborgenheit. „Aber vor allem auch Nähe und Zweisamkeit.“ Sie gehe mit einem Partner gerne schick essen oder gammele mit ihm auf dem Sofa, heißt es weiter. Einen schönen Abend zu zweit schätze sie mehr als eine Partynacht.

One-Night-Stands gehörten zu ihrem Single-Leben indes nicht dazu, so Jeanine. Trotzdem stört es die Zahnarzthelferin nicht, in der Villa neben einem ihr eher unbekannten Mann zu schlafen. Darüber hinaus kann sie es sich aber nicht vorstellen, Sex mit einem anderen Kandidaten zu haben. Und trotzdem: „Sag niemals nie.“

Sie wünscht sich Familie und Kinder

https://www.instagram.com/p/Cxa5VnmskB4/?hl=de

Und was passiert nach „Love Island“? Jeanine schließt nicht aus, sich gemeinsam mit dem Partner einen neuen Wohnort - gerne in den USA - zu suchen. Wenn es um die Zukunft geht, hat Jeanine nämlich eine klare Vorstellung: „Ich bin ehrlich, ich bin jetzt 27 Jahre alt, war verlobt und habe schon gescheiterte Beziehungen hinter mir. Es reicht jetzt mal. Ich will jetzt wirklich ankommen. Hochzeit muss jetzt nicht mehr sein, durch die Verlobung bin ich irgendwie ein gebranntes Kind. Aber wenn alles passt, hätte ich irgendwann Familie und Kinder, am besten zwei.“