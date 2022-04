»Love in a bottle«

1 Die "Köpfe" hinter "Love in a bottle" sind Alexander Teufel (von links), Marco Teufel, Dominik Schanz, Joël Schnetter und Pascal Teufel. Foto: teufels

Dominik Schanz ist Sommelier aus Leidenschaft und die drei Teufel-Brüder Alexander, Marco und Pascal brennen für Branding und E-Commerce. Seit kurzem machen die vier nun gemeinsame Sache.















Rottweil - Mit "Love in a bottle" haben sich der fachgeprüfte Sommelier Dominik Schanz aus Villingendorf und die Agentur teufels aus Rottweil zu einem neuen, gemeinsamen Markenauftritt zusammengeschlossen.

Wie passt das zusammen, mag sich so mancher fragen. Doch für die Akteure liegt das auf der Hand. "Alexander, Marco, Pascal und ich kennen uns bereits seit Kindertagen", sagt Dominik Schanz, der sich freut, dass er gemeinsam mit ihnen seinen "alten" Weinshop komplett neu auflegen konnte. In "Love in a bottle" steckt nicht nur eine neue Marke, die die Agentur aufgebaut hat, sondern vor allem viel Fachwissen und Erfahrung sowie Leidenschaft für und zum Wein. "Fast wie eine gute Cuvée", sagt Schanz lachend.

Ausgewählte Tropfen

Den Akteuren war es aber nicht nur wichtig, irgendeinen Onlineshop an den Markt zu bringen, sondern ausgewählte Tropfen im Sortiment zu haben – quasi besondere Empfehlungen von Schanz. "Was nicht heißt, dass dies nur die teuersten Weine sind. Ganz im Gegenteil. Wir sind hier breit aufgestellt", sagt er. Zum anderen sollen die Kunden – egal ob Privat- oder Geschäftskunden, Gastronomen oder Hoteliers – auch weiterhin die Möglichkeit haben, sich beraten zu lassen. Sommelier Dominik Schanz kennt nicht nur die Weine bestens, sondern auch jedes Weingut, dessen Wein er im Shop anbietet. "Ich bin mit fast jedem deutschen Winzer per du, und auch die österreichischen und italienischen Weinberge kenne ich sehr gut", informiert er.

Potential E-Commerce

"Der Mann lebt seine Leidenschaft jeden Tag mit einem Enthusiasmus aus, der absolut beindruckend ist. Wir ticken bei teufels ganz genauso, von daher passen wir optimal zusammen", so Alexander Teufel. Für die Entwicklung und Umsetzung des neuen Shops zeichnet die Agentur teufels verantwortlich. "E-Commerce bietet Unternehmen nach wie vor ein riesiges Wachstumspotential und ist eine unserer wichtigsten Leistungsfelder. Mit dem ›Love in a bottle‹-Shop können wir zeigen, welche Potentiale in diesem Bereich stecken", betont Marco Teufel.

Aber wie kam es dann zu dem Namen? "Wein ist ein Produkt, in dem jede Menge Leidenschaft steckt. Guter Wein ist für uns also in Flaschen abgefüllte Liebe. Bei uns findet ihr besondere Tropfen von den besten Winzern, ausgewählt vom Spitzen-Sommelier. Und deswegen: Love in a bottle", erklärt Pascal Teufel.