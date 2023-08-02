Louvre-Raub & Co. - die spektakulärsten Diebstähle

Spektakulärer Diebstahl im Louvre: Da war doch was? Eine Gruppe von Kriminellen führt am 8. August 1963 einen minutiös geplanten Überfall auf einen Postzug von Glasgow nach London aus. Sie machen Millionenbeute und werden zur Legende. Wir stellen Ihnen einige der größten und spektakulärsten Diebstähle der Verbrechensgeschichte vor.
Nach dem spektakulären Museumseinbruch in den weltberühmten Pariser Louvre läuft die landesweite Großfahndung nach den Tätern auf Hochtouren. Bis zum frühen Montagmorgen konnten die Ermittler der Diebesbande und ihrer Beute aus historischen Juwelen von unschätzbarem Wert nicht habhaft werden. Regierungspolitiker reagierten zutiefst empört über den Raubzug durch den Louvre, die kulturelle Seele Frankreichs, und kündigten an, die Einbrecher mit allen nötigen Mitteln zur Strecke bringen zu lassen.