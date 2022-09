4 Ein Bild der Verwüstung ist auf der Felsnachbildung zu sehen, auf der die Madonnenstatue steht. Foto: Strohmeier

Bis zu einer Entscheidung des Pfarrgemeinderats bleibt die Lourdeskapelle in Richtung Hochemmingen geschlossen. Der Grund: zum dritten Mal in diesem Jahr kam es zu Vandalismus.















Bad Dürrheim - Die beiden Mitarbeiterinnen des Pfarrsekretariats Melanie Wildgruber und Marianne Weiß sind sichtlich aufgebracht. In der Nacht auf Samstag nutzten Unbekannte die Gelegenheit, um ihrer Zerstörungswut im Andachtsraum freien Lauf zu lassen. Normalerweise ist die Lourdeskapelle nachts zugeschlossen, nur in seltenen Fällen offen, wie in dieser Nacht. Noch am Samstagmorgen beschlossen die beiden, dass das kleine Gotteshaus am Weg in Richtung Hochemmingen vorerst geschlossen bleibt, bis der Pfarrgemeinderat etwas anderes entscheidet.

Das Bild, das die Kapelle an diesem Morgen bot, war verheerend. Die Bank vor dem Eingang war mit feuchter Blumenerde beschmiert, das gleich galt für die Madonnenfiguren. Die andere – recht schwere Figur – hatten der oder die Täter von ihrem Fels auf den Boden gestürzt. Der Blumenschmuck war in dem Andachtsraum verteilt, zerbrochene Blumenübertöpfe, überall feuchter Blumenboden, die Andachtsfiguren sowie die Wände mit Wachs vollgespritzt.

Drittes Mal in diesem Jahr

Es war nun schon das dritte Mal in diesem Jahr, dass nachts Zerstörungen vorkamen und die Täter wüssten genau, wann sie zuschlagen müssen. Die Frage, die sich aufdrängt: Kommen der oder die Täter regelmäßig vorbei? Dieses Mal sei es am schlimmsten zeigen sich die beiden Pfarramtssekretärinnen einig. Die Frage, wie es nun weitergehe mit der Kapelle sei Aufgabe des Pfarrgemeinderates. Bei der Polizei gab es jedes Mal eine Anzeige, allerdings stehe Vandalismus weit unten in der Hierarchie, wurde Wildgruber erklärt.

Der Andachtsraum sei tagsüber gut frequentiert, so Martin Schrenk, der in der Nähe wohnt. Oft würden auch Autos von auswärts dastehen, weiß er zu berichten. Der Besuch in der Kapelle ist nun bis auf weiteres nicht mehr möglich. Gebaut wurde die Kapelle 1981/82, damals gab es eine große Spendenaktion der katholischen Gemeinde St. Johann.