Lottogewinn im SBK: Gewinner meldet sich nicht – Million bleibt weiter liegen

Ein Millionengewinn aus der Silvestermillionen-Lotterie im Schwarzwald-Baar-Kreis sorgt für Aufsehen – denn der Gewinner hat sich bislang nicht gemeldet.
Ein kurioser Fall sorgt im Schwarzwald-Baar-Kreis für Aufsehen: Bei der Silvestermillionen-Lotterie hat eine Person die Millionen gewonnen – der Gewinner hat sich bisher jedoch nicht gemeldet. „Ich empfehle unseren Kunde immer die Kundenkarte, dann kann so etwas gar nicht passieren“, sagt Sabine Fink, Inhaberin einer Lotto-Annahmestelle in Bad Dürrheim.