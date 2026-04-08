Lottogewinn im SBK: Gewinner meldet sich nicht – Million bleibt weiter liegen

Ein Millionengewinn aus der Silvestermillionen-Lotterie im Schwarzwald-Baar-Kreis sorgt für Aufsehen – denn der Gewinner hat sich bislang nicht gemeldet.

Ein kurioser Fall sorgt im Schwarzwald-Baar-Kreis für Aufsehen: Bei der Silvestermillionen-Lotterie hat eine Person die Millionen gewonnen – der Gewinner hat sich bisher jedoch nicht gemeldet. „Ich empfehle unseren Kunde immer die Kundenkarte, dann kann so etwas gar nicht passieren“, sagt Sabine Fink, Inhaberin einer Lotto-Annahmestelle in Bad Dürrheim.

Das Los im Schwarzwald-Baar-Kreis ist aber kein Einzelfall. Die Pressestelle von Lotto bestätigt unserer Redaktion, dass auch im Kreis Böblingen eine Millionen darauf wartet abgeholt zu werden. „Die Lose wurden in Annahmestellen im Schwarzwald-Baar-Kreis und im Kreis Böblingen jeweils ohne Kundenkarte gekauft. Daher haben wir keine weiteren Daten zu den Gewinnern“, sagt die Pressesprecherin von Lotto Victoria Kesper.

Die Pressesprecherin erklärt uns, dass die Frist für den Gewinn bei drei Jahren liegt, in diesem Fall wäre es der 31. Dezember 2028.

Öffentlichkeitsarbeit ist fundamental

Die beiden Fälle sind eher Ausnahmen, so Kesper. Wer ohne die GlüXCard,spielt braucht bei der Abholung des Gewinns die gültige Spielquittung. Bei dieser Karte geht es um eine digitale Spielkarte von Lotto, mit der Gewinne automatisch überwiesen werden, ohne dass die Papierquittung für die Abholung benötigt wird. „Es kann natürlich immer wieder passieren, dass die Gewinner diese Quittung verlieren oder erst später wiederfinden“, erklärt die Pressesprecherin.

Sie fügt hinzu, dass bei höheren Gewinnen, vor allem in Millionenhöhen, die Öffentlichkeitsarbeit von Lotto sehr hilfreich ist. „Wir informieren über Pressemitteilungen, in den Social-Media-Kanälen über die Gewinner.“ Wer jedoch mit der GlüXCard spielt, bekommt den Gewinn automatisch überwiesen, wenn dieser nicht binnen von fünf Wochen abgeholt wird.

Dass Gewinne auch verfallen können, zeigt ein Fall im Raum Reutlingen am 1. April 2017. Denn ein Gewinn von 11,3 Millionen wurde nicht abgeholt. „Trotz aller Bemühungen und Suchmaßnahmen von Lotto Baden-Württemberg (zum Beispiel mit Plakaten in den Annahmestellen) konnte der Gewinner nicht gefunden werden. Der Gewinn verfiel Ende 2020“, sagt Kesper.

Es stellt sich die Frage: Was passiert mit dem Geld wenn es nicht abgeholt wird? Nach Informationen von Lotto fließt das Geld in den Topf für Sonderauslosungen und haben andere Spieler erneut die Chance, diese Summen zu gewinnen.

Die meisten spielen in der Annahmestelle

Die Digitalisierung ist auch beim Lottospiel angekommen: Spieler haben die Möglichkeit auch per App teilzunehmen. Dennoch bleibt, laut Kesper, das traditionelle Lottospiel am beliebtesten – im vergangenen Jahr lagen die Spieleinsätze bei Lotto Baden-Württemberg bei rund 1,09 Milliarden Euro, davon wurden etwa 70 Prozent direkt in den Annahmestellen getätigt. „Ich habe hier meine Stammkunden. Manche kommen einmal in der Woche, andere einmal im Monat. Ich würde schon sagen, dass 98 Prozent meiner Kunden hier in der Annahmestelle spielen“, so Fink