Lotto: Steuern, Investieren, Verwalten: Denken Sie nach einem Lottogewinn langfristig

Dieser Gedanke setzt sich regelmäßig gegen die 60.000 bis 80.000 Gedanken, die täglich durch unseren Kopf kreisen, durch. Ein Zufall ist das wohl nicht. Vielmehr ist es wahrscheinlich der innere Wunsch nach einer Veränderung. Endlich beim Wocheneinkauf nicht mehr jeden Cent extra umdrehen oder ein Jahr lang auf den Sommerurlaub sparen, sondern einfach mal das Leben genießen. Die Chance bietet sich Ihnen, wenn Sie online am EuroJackpot bei Lottoland teilnehmen. Sollten Sie wirklich ein glückliches Händchen beweisen, gibt es einiges zu klären. Was wir damit meinen, erklären wir Ihnen in diesem Artikel.

Muss ich einen Lottogewinn versteuern?

Stellen Sie sich einmal vor: Vor wenigen Tagen sahnten Sie den Jackpot im EuroJackpot ab und nach nur kurzer Zeit lesen Sie die mindestens 8-stellige Gutschrift des Online-Lottoanbieters Lottoland auf Ihrem Kontoauszug. In all der Euphorie denken Sie wahrscheinlich gar nicht über die steuerlichen Aspekte eines Lottogewinns nach. Aber müssen Sie dies denn überhaupt?

An diesem Punkt können wir Ihnen sagen: Es kommt darauf an. Das Finanzamt möchte in der Regel immer etwas vom finanziellen Kuchen abhaben, zumeist in Form einer Einkommenssteuer (je nach Verdienst zwischen 14 und 42 Prozent). Spitzenverdiener mit einem Jahreseinkommen von 66.761 Euro zahlen den Spitzensteuersatz von 42 Prozent.

Also, theoretisch würden Sie mit einem Jackpotgewinn diese Summe deutlich übersteigen. Praktisch sieht die Welt hingegen ein wenig anders aus. Denn in Deutschland gelten Gewinne, die aus Spielen, die auf Glück oder Zufall basieren, als „nicht steuerbar“, wie der Finanzbeamte sagen würde.

Fraglich ist natürlich, ob dies nur für deutsche Lotterien wie dem LOTTO 6aus49 gilt, oder? Nein, an diesem Punkt zieht der Gesetzgeber keine Grenzen! Nehmen Sie über Deutschlands beliebtesten Online-Lottoanbieter Lottoland an einer über 25 angebotenen internationalen Lotterien teil, gelten ebenfalls alle Gewinne als steuerfrei.

Sollte ich einen Teil des Lottogewinns investieren?

Ein Lottogewinn spült Ihnen unvorhergesehen eine riesige Menge Geld auf Ihr Bankkonto. Für die nächsten Jahre sind Sie finanziell definitiv auf der sicheren Seite – sofern Sie bewusst mit Ihren Millionen umgehen. Was einige Glückspilze jedoch vergessen, ist die Zukunft! Ein Lottogewinn gibt Ihnen die perfekte Grundlage, um für Ihre eigene und auch für die Zukunft Ihrer Familie vorzusorgen. Deshalb sollten Sie sich relativ kurzfristig mit dem Thema „Investition“ auseinandersetzen.

Besprechen Sie das Thema am besten mit einem Experten auf diesem Gebiet. Oftmals lohnt es sich, das Gespräch mit dem Bankberater der Hausbank zu suchen. Natürlich bietet das Internet jedoch auch eine Fülle an unterschiedlichen Anlageberatern, an die Sie sich wenden können.

Verschiedene Anlageoptionen in der Übersicht:

Aktien

Exchange Tradet Funds (ETFs)

Anleihen

Kryptowährungen

Immobilien

Wichtig: Lottogewinne gelten grundsätzlich als steuerfrei! Sollten Sie jedoch den Lottogewinn investieren, müssen Sie den daraus resultierenden Gewinn versteuern. Suchen Sie hierzu am besten das Gespräch mit einem Steuerberater.