Ein paar Kreuzchen setzen und aufs große Glück hoffen: Mehr als 2,2 Millionen Euro haben die Hechinger 2020 an den Lotto-Stellen ausgegeben. Lotto-Pressesprecher Mathias Yagmur verrät, was die in der Stadt am liebsten gespielt wird.