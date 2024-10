Zum Volltreffer verhalf ein zusätzliches Kreuz auf dem Spielschein: Eine Spielteilnehmerin aus dem Kreis Rottweil hat bei der Ziehung am Samstag, 5. Oktober, genau 100 000 Euro bei der Zusatzlotterie Super 6 gewonnen.

Der Schlüssel zum Großgewinn war die sechsstellige Gewinnzahl 265627. Die Gewinnerin spielte den Klassiker Lotto 6 aus 49 und nahm für 1,25 Euro extra auch an der Zusatzlotterie Super 6 teil.

Wer hinter der glücklichen Gewinnerin steckt, ist Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Lotto-Spielerin setzte bei der Abgabe ihres Spielscheins in einer Annahmestelle im Süden des Landkreises ihre GlüXCard, die Kundenkarte von Lotto Baden-Württemberg, ein. Dadurch wird ihr das Geld in den nächsten Tagen automatisch überwiesen.

Dies ist bereits der 28. Volltreffer bei der Zusatzlotterie Super 6. Die Wahrscheinlichkeit auf den Spitzengewinn von 100 000 Euro in Klasse 1 liegt bei eins zu einer Million.