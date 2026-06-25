Ein Tipper aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gewinnt mit sechs Richtigen im Lotto mehr als 2,3 Millionen Euro. Doch wer ist der Glückspilz?

Ein noch unbekannter Tipper aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat mit sechs Richtigen im Lotto mehr als 2,3 Millionen Euro gewonnen. Der Spielschein war nur für eine Ziehung gültig, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte.

Die Gewinnzahlen lauteten 25, 36, 40, 43, 44 und 49, lediglich die Superzahl 3 fehlte zum Jackpot. Dieser blieb ungeknackt und liegt weiterhin bei 50 Millionen Euro. Gespielt wurde mit einem Systemschein, wodurch zusätzliche Gewinne in weiteren Klassen anfielen. Insgesamt beträgt der Gewinn exakt 2.364.157,10 Euro und ist steuerfrei.

Wer ist der Glückspilz?

Der Schein wurde ohne Kundenkarte in einer Annahmestelle im Landkreis abgegeben. Daher ist die Gewinnerin oder der Gewinner bislang unbekannt. Zur Auszahlung ist die Spielquittung erforderlich.